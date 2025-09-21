मुगल ही नहीं, अंग्रेज भी भारत के इस राज्य को कभी नहीं बना पाए गुलाम, जान लें इसका नाम

भारत का एक छोटा सा तटीय राज्य है गोवा, जो कि अपने पोर्ट, व्यापारिक महत्व और पुर्तगाली शासन के कारण विदेशी साम्राज्यों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगलों और अंग्रेजों दोनों के लिए गोवा को पूरी तरह गुलाम बनाना मुमकिन नहीं हुआ.