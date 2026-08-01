'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर

बॉलीवुड में सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती बेहद मशहूर हैं. दोनों की बॉन्डिंग एक बार फिर चर्चा आ गई है. दरअसल सलमान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर संजय दत्त संग अपने इमोशनल रीयूनियन की तस्वीर शेयर की है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. साथ ही संजय दत्त के लिए दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.

सलमान ने संजय दत्त संग शेयर की तस्वीर

बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान द्वारा शेयर की गई तस्वीर में संजय दत्त और सलमान खान कसकर एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो में सलमान टी-शर्ट और जींस पहने हुए थे और उन्होंने अपने नए हेयरस्टाइल को छिपाने के लिए कैप पहनी थी; वहीं संजय शर्ट और जींस में नज़र आए. हालांकि दोनों के चेहरे कुछ हद तक छिपे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच का प्यार साफ झलकता है.

Babaaaa for ever baba aur baba ,baba hota hai. Sanju baba hai hum sab ka baba n Sanju baba now apne bacchon ka baba , mera bada bhai Sanjay Dutt, Allah,Bhagwan Jesus sab iss Aadhmi ko khush rakhain, I love you Baba. pic.twitter.com/chd2ZBdnFJ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 31, 2026

सलमान ने संजय दत्त को बताया ‘बड़ा भाई’

इस प्यारी सी फोटो के अलावा, सलमान का संजय दत्त के लिए लिखा प्यार भरा नोट भी लोगों का दिल जीत रहा है. अपने खास मजाकिया अंदाज में सलमान ने कैप्शन लिखा, "बाबा हमेशा बाबा... और बाबा तो बाबा ही होता है. संजू बाबा हम सबके बाबा हैं और अब संजू बाबा अपने बच्चों के बाबा हैं. मेरे बड़े भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान और जीसस इस इंसान को हमेशा खुश रखें, आई लव यू बाबा."

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फैंस दोनों की दोस्तों कर रहे सलाम

सलमान द्वारा संजय दत्त के साथ शेयर की गई तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है . इसी के साथ लोग कयास लगा रहे है कि सलमान अपने अच्छे दोस्त से उनके बर्थडे के कुछ दिन बाद मिलने गए थे. संजय दत्त का जन्मदिन 29 जुलाई को था, इसलिए कई लोगों का मानना ​​है कि खान बस उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए देर से मिलने गए थे. इस बीच, इस दिल को छू लेने वाले पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार बरसाया है. कई लोगों ने कमेंट्स में दोनों स्टार्स की पुरानी तस्वीरें शेयर कीं और उनकी दशकों पुरानी दोस्ती को याद किया. एक ने सलमान-संजय की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, " दो भाई, दोनों ही तबाही."

एक अन्य फैन ने लिखा, "कुछ रिश्ते सच में बहुत खास होते हैं. भाईजान और संजू बाबा का साथ यानी एकदम सच्चा और दिल से जुड़ा एहसास."

Some bonds are just built different. Bhaijaan & Sanju Baba together is pure unfiltered emotion😍 pic.twitter.com/yqDc1fmBCI — The Gossip Queen 👸 (@thegosssipqueen) July 31, 2026

सलमान-संजय ने दी हैं साथ में कई हिट फिल्में

सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती दशकों पुरानी है, चाहे वह पर्दे पर हो या पर्दे के बाहर. दोनों ने साथ में कई सुपरडुपर हिट फिल्में भी दी हैं. इनमें 'साजन', 'चल मेरे भाई' और 'ये है जलवा' जैसी फिल्में शामिल हैं.

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