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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'

'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'

Salman Share Pics With Sanjay Dutt: सलमान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर संजय दत्त संग अपनी बेहद प्यारी तस्वीर शेयर की है. फोटो में दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए नजर आ रहे हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 01 Aug 2026 08:24 AM (IST)
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बॉलीवुड में सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती बेहद मशहूर हैं. दोनों की बॉन्डिंग एक बार फिर चर्चा  आ गई है. दरअसल सलमान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर संजय दत्त संग अपने इमोशनल रीयूनियन की तस्वीर शेयर की है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. साथ ही संजय दत्त के लिए दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा है.

सलमान ने संजय दत्त संग शेयर की तस्वीर
बता दें कि बॉलीवुड के भाईजान द्वारा शेयर की गई तस्वीर में संजय दत्त और सलमान खान कसकर एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो में सलमान टी-शर्ट और जींस पहने हुए थे और उन्होंने अपने नए हेयरस्टाइल को छिपाने के लिए कैप पहनी थी; वहीं संजय शर्ट और जींस में नज़र आए. हालांकि दोनों के चेहरे कुछ हद तक छिपे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच का प्यार साफ झलकता है.

 

सलमान ने संजय दत्त को बताया ‘बड़ा भाई’
 इस प्यारी सी फोटो के अलावा, सलमान का संजय दत्त के लिए लिखा प्यार भरा नोट भी लोगों का दिल जीत रहा है. अपने खास मजाकिया अंदाज में सलमान ने कैप्शन लिखा, "बाबा हमेशा बाबा... और बाबा तो बाबा ही होता है. संजू बाबा हम सबके बाबा हैं और अब संजू बाबा अपने बच्चों के बाबा हैं. मेरे बड़े भाई संजय दत्त, अल्लाह, भगवान और जीसस इस इंसान को हमेशा खुश रखें, आई लव यू बाबा."

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फैंस दोनों की दोस्तों कर रहे सलाम
सलमान द्वारा संजय दत्त के साथ शेयर की गई तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है . इसी के साथ लोग कयास लगा रहे है कि सलमान अपने अच्छे दोस्त से उनके बर्थडे के कुछ दिन बाद मिलने गए थे. संजय दत्त का जन्मदिन 29 जुलाई को था, इसलिए कई लोगों का मानना ​​है कि खान बस उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए देर से मिलने गए थे. इस बीच, इस दिल को छू लेने वाले पोस्ट पर फैंस ने खूब प्यार बरसाया है. कई लोगों ने कमेंट्स में दोनों स्टार्स की पुरानी तस्वीरें शेयर कीं और उनकी दशकों पुरानी दोस्ती को याद किया. एक ने सलमान-संजय की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, " दो भाई, दोनों ही तबाही."

 

एक अन्य फैन ने लिखा, "कुछ रिश्ते सच में बहुत खास होते हैं. भाईजान और संजू बाबा का साथ यानी एकदम सच्चा और दिल से जुड़ा एहसास." 

 

सलमान-संजय ने दी हैं साथ में कई हिट फिल्में
सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती दशकों पुरानी है, चाहे वह पर्दे पर हो या पर्दे के बाहर. दोनों ने साथ में कई सुपरडुपर हिट फिल्में भी दी हैं. इनमें 'साजन', 'चल मेरे भाई' और 'ये है जलवा' जैसी फिल्में शामिल हैं.

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Published at : 01 Aug 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt SALMAN KHAN
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