भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर

Foods You Should Never Store In The Refrigerator: घर का राशन लाने के बाद ज्यादातर लोग एक ही काम करते हैं, जो भी सामान होता है, उसे सीधे फ्रिज में रख देते हैं. ऐसा माना जाता है कि ठंडा तापमान हर चीज को लंबे समय तक ताजा बनाए रखता है. लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सच यह है कि कई ऐसी खाने-पीने की चीजें हैं जिन्हें फ्रिज में रखने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है. इनका स्वाद, बनावट और क्वालिटी खराब हो सकती है, जबकि कुछ चीजें जल्दी खराब भी होने लगती हैं. अगर आप भी हर सामान को फ्रिज में रखने की आदत रखते हैं, तो अब समय है अपनी यह आदत बदलने का. आइए जानते हैं ऐसी 10 चीजों के बारे में जिन्हें कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए.

टमाटर

टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका प्राकृतिक स्वाद धीरे-धीरे कम होने लगता है. ठंडा तापमान इसकी बनावट को भी प्रभावित करता है, जिससे यह दानेदार और नरम महसूस होने लगता है. बेहतर स्वाद और ताजगी के लिए टमाटर को कमरे के सामान्य तापमान पर ही रखें.

आलू

आलू को हमेशा ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखना चाहिए, लेकिन फ्रिज में नहीं. कम तापमान के कारण आलू में मौजूद स्टार्च जल्दी शुगर में बदलने लगता है, इससे न केवल स्वाद बदलता है बल्कि पकाने के दौरान इसका टेक्सचर भी प्रभावित होता है.

प्याज

पूरे प्याज को हवा वाली जगह पर रखना सबसे अच्छा माना जाता है. फ्रिज की नमी के कारण प्याज जल्दी नरम पड़ सकता है और उसमें फफूंदी लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए इसे टोकरी या सूखी जगह पर रखें.

लहसुन

लहसुन लंबे समय तक बिना फ्रिज के भी सुरक्षित रह सकता है. अगर इसे फ्रिज में रखा जाए तो इसमें जल्दी अंकुर निकल सकते हैं और इसकी बनावट भी बदल सकती है. इसे हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर स्टोर करें.

केला

केला कमरे के तापमान पर ही सही तरीके से पकता है. फ्रिज में रखने से इसके पकने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. इसके साथ ही इसका छिलका जल्दी काला पड़ सकता है. हालांकि अंदर का फल खाने योग्य रहता है, लेकिन स्वाद और गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है.

ब्रेड

कई लोग सोचते हैं कि ब्रेड फ्रिज में रखने से ज्यादा दिन तक चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है. फ्रिज में रखने से ब्रेड जल्दी सूखने लगती है और बासी हो जाती है. इसे एयरटाइट डिब्बे या ब्रेड बॉक्स में कमरे के तापमान पर रखना बेहतर विकल्प है.

शहद

शहद को फ्रिज में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती. इसकी प्राकृतिक संरचना इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। फ्रिज में रखने से शहद जमने या क्रिस्टल बनने लगता है, जिससे इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है.





कॉफी

कॉफी बेहद जल्दी आसपास की नमी और गंध को सोख लेती है. फ्रिज में रखने से इसकी खुशबू और स्वाद दोनों प्रभावित हो सकते हैं. इसे हमेशा एयरटाइट कंटेनर में भरकर ठंडी और सूखी जगह पर रखें.

एवोकाडो

अगर एवोकाडो अभी कच्चा है तो उसे फ्रिज में रखने की गलती न करें. ठंडा तापमान इसके पकने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और कई बार यह पूरी तरह पक भी नहीं पाता. इसे पहले सामान्य तापमान पर पकने दें और जरूरत पड़ने पर बाद में फ्रिज में रखें.

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तुलसी की पत्तियां

तुलसी ठंडे तापमान को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाती. फ्रिज में रखने से इसकी पत्तियां जल्दी मुरझा जाती हैं और आसपास रखी चीजों की गंध भी सोख लेती हैं. अगर तुलसी को ताजा रखना है तो इसकी डंठल को पानी से भरे गिलास में रखकर कमरे के तापमान पर रखें.







क्यों जरूरी है सही तरीके से स्टोर करना?

खाने की चीजों को गलत जगह रखने का असर सिर्फ उनके स्वाद पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उनकी शेल्फ लाइफ भी कम हो सकती है. कई बार बनावट बदल जाती है, पोषक तत्व प्रभावित होते हैं और खाना जल्दी खराब हो जाता है. यही वजह है कि हर चीज को फ्रिज में रखना सही नहीं माना जाता. अगली बार जब आप बाजार से सामान लाएं, तो उसे रखने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या उसे वास्तव में फ्रिज की जरूरत है.

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