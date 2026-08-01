#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNoida Ruchika Zero FIR: नोएडा की रुचिका पर जीरो एफआईआर, नॉर्मल FIR से कितनी अलग?

Noida Ruchika Zero FIR: नोएडा की रुचिका पर जीरो एफआईआर, नॉर्मल FIR से कितनी अलग?

Noida Ruchika Zero FIR : गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह की शिकायत पर गौतमबुद्ध नगर के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 01 Aug 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

Noida Ruchika Zero FIR  : जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान नोएडा की रहने वाली रुचिका सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की. इसके बाद गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह की शिकायत पर गौतमबुद्ध नगर के एक्सप्रेसवे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई. घटना दिल्ली के जंतर-मंतर की थी, इसलिए इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए संसद मार्ग थाने भेज दिया गया. इस घटना के बाद जीरो एफआईआर फिर से चर्चा में आ गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है और यह नॉर्मल FIR से कितनी अलग है?

 जीरो एफआईआर क्या होती है?

आमतौर पर किसी अपराध की एफआईआर उसी थाने में दर्ज होती है, जिसके क्षेत्र में घटना हुई हो. लेकिन कई बार पीड़ित के लिए तुरंत उस जगह पहुंचना संभव नहीं होता या मामला इतना गंभीर होता है कि बिना देरी कार्रवाई करना जरूरी होता है. ऐसी स्थिति में देश का कोई भी पुलिस थाना शिकायत दर्ज कर सकता है. इसी प्रक्रिया को जीरो एफआईआर कहा जाता है. इसे जीरो एफआईआर इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआत में इस पर सामान्य एफआईआर नंबर की जगह 0 (शून्य) दर्ज किया जाता है. इसके बाद शिकायत को जांच के लिए उस थाने में भेज दिया जाता है, जहां सच में अपराध हुआ होता है.
 
नॉर्मल FIR से कितनी अलग? जीरो एफआईआर 

नॉर्मल  एफआईआर केवल उसी थाने में दर्ज होती है, जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना हुई हो. अगर कोई व्यक्ति दूसरे थाने पहुंच जाता है, तो उसे संबंधित थाने जाने के लिए कहा जा सकता है. वहीं जीरो एफआईआर देश के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराई जा सकती है और पुलिस केवल क्षेत्राधिकार का हवाला देकर शिकायत लेने से इनकार नहीं कर सकती है. नॉर्मल एफआईआर पर थाने का नियमित क्रमांक दर्ज होता है, जबकि जीरो एफआईआर पर शुरुआत में शून्य लिखा जाता है. बाद में संबंधित थाने में पहुंचने पर उसे नियमित एफआईआर नंबर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें - भारत में शेख हसीना, क्या पाकिस्तानी नेताओं को भी शरण देती है सरकार?

गंभीर मामलों में क्यों है जीरो एफआईआर जरूरी?

जीरो एफआईआर का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि किडनैपिंग, रेप, हत्या, मारपीट या अन्य गंभीर मामलों में पुलिस तुरंत कार्रवाई शुरू कर सके. इससे पीड़ित को अलग-अलग थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और जांच शुरू होने में देरी नहीं होती है. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस शुरुआती कार्रवाई करती है और फिर पूरा मामला संबंधित थाने को भेज दिया जाता है.

जीरो एफआईआर का नियम कब लागू हुआ?

दिसंबर 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानूनों में कई जरूरी बदलाव किए गए. जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर साल 2013 में क्रिमिनल लॉ अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत जीरो एफआईआर की व्यवस्था को कानूनी मजबूती मिली. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और कानून ने भी साफ किया कि गंभीर मामलों में पुलिस केवल यह कहकर शिकायत लेने से इनकार नहीं कर सकती कि घटना उसके क्षेत्र में नहीं हुई.

यह भी पढ़ें - सबसे हैंडसम मर्दों का देश कौन सा, लिस्ट में कितने नंबर पर भारत-पाकिस्तान?

Published at : 01 Aug 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Zero FIR PM Modi Normal FIR Noida Ruchika Zero FIR Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Noida Ruchika Zero FIR: नोएडा की रुचिका पर जीरो एफआईआर, नॉर्मल FIR से कितनी अलग?
नोएडा की रुचिका पर जीरो एफआईआर, नॉर्मल FIR से कितनी अलग?
जनरल नॉलेज
भारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?
भारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?
जनरल नॉलेज
क्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?
क्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?
जनरल नॉलेज
भारत में शेख हसीना, क्या पाकिस्तानी नेताओं को भी शरण देती है सरकार?
भारत में शेख हसीना, क्या पाकिस्तानी नेताओं को भी शरण देती है सरकार?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Carpenter Tool Haircut Viral Video : हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
Home Tips
Fridge Storage Tips: भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget