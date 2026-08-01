IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWorld Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये

World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये

रविचंद्रन अश्विन ने अजीत अगकरकर से भुवनेश्वर कुमार से बातचीत करने की अपील की है. उनका मानना है कि अनुभवी तेज गेंदबाज 2027 वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 01 Aug 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बीच भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से भुवनेश्वर कुमार के साथ बातचीत करने और उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा बनाने की सलाह दी है.

IPL 2026 के प्रदर्शन से प्रभावित हैं अश्विन

36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 में RCB के लिए 28 विकेट लेकर टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वह टीम के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे. हालांकि, उन्होंने नवंबर 2022 के बाद भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है. वहीं, उनका आखिरी वनडे मुकाबला जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था.

भुवनेश्वर पर क्या बोले अश्विन?

क्रिकइन्फो के ‘Yes, No or Maybe’ शो के दौरान जब अश्विन से 2027 वनडे वर्ल्ड कप के संभावित खिलाड़ियों को चुनने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कई खिलाड़ियों पर अपनी राय दी. इसके बाद उन्होंने खुद भुवनेश्वर कुमार का नाम लिया. अश्विन ने कहा, 'लेकिन भुवनेश्वर कुमार कहां हैं? वह मेरी ‘Yes’ सूची में हैं. मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें सभी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी और बाकी घरेलू प्रतियोगिताएं खेलने के लिए कहूंगा. उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले पूरी तरह तैयार करना चाहिए. मुझे लगता है कि वहां हमें उनकी जरूरत पड़ेगी.'

क्या होगी वापसी?

भले ही अश्विन ने भुवनेश्वर की वापसी की वकालत की हो, लेकिन मौजूदा चयन समिति की रणनीति अलग नजर आती है. अजीत अगकरकर की अगुवाई में भारतीय टीम हाल के समय में लंबे कद और तेज गति वाले गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जता रही है. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ जैसे गेंदबाज फिलहाल टीम की योजनाओं में शामिल हैं. ऐसे में भुवनेश्वर की वापसी आसान नहीं मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें- इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?

तीन देशों में खेला जाएगा वर्ल्ड कप

ICC ने घोषणा की है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और मुकाबले 12 अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे.

यह भी पढ़ें- नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर, CWG के 8वें दिन भारत ने जीते 2 गोल्ड

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin Bhuvneshwar Kumar 2027 ODI World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
क्रिकेट
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
क्रिकेट
भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप खेलने वाले टॉप-7 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
भारत के लिए सबसे ज्यादा ODI वर्ल्ड कप खेलने वाले टॉप-7 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टीम में आपसी कलह, खिलाड़ी नए हेड कोच को सुना दी खरी-खोटी
वेस्टइंडीज टीम में आपसी कलह, खिलाड़ी नए हेड कोच को सुना दी खरी-खोटी
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'विवाद दो पड़ोसियों के बीच हो...', जयपुर में CJI का शांति संदेश
'विवाद दो पड़ोसियों के बीच हो...', जयपुर में CJI का शांति संदेश
इंडिया
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
टेक्नोलॉजी
क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई
क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget