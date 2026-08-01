World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लिए IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बीच भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से भुवनेश्वर कुमार के साथ बातचीत करने और उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों का हिस्सा बनाने की सलाह दी है.

IPL 2026 के प्रदर्शन से प्रभावित हैं अश्विन

36 वर्षीय भुवनेश्वर कुमार ने IPL 2026 में RCB के लिए 28 विकेट लेकर टीम को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वह टीम के सबसे सफल गेंदबाज भी रहे. हालांकि, उन्होंने नवंबर 2022 के बाद भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है. वहीं, उनका आखिरी वनडे मुकाबला जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था.

भुवनेश्वर पर क्या बोले अश्विन?

क्रिकइन्फो के ‘Yes, No or Maybe’ शो के दौरान जब अश्विन से 2027 वनडे वर्ल्ड कप के संभावित खिलाड़ियों को चुनने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कई खिलाड़ियों पर अपनी राय दी. इसके बाद उन्होंने खुद भुवनेश्वर कुमार का नाम लिया. अश्विन ने कहा, 'लेकिन भुवनेश्वर कुमार कहां हैं? वह मेरी ‘Yes’ सूची में हैं. मैं उनसे बात करूंगा और उन्हें सभी फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, विजय हजारे ट्रॉफी और बाकी घरेलू प्रतियोगिताएं खेलने के लिए कहूंगा. उन्हें दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले पूरी तरह तैयार करना चाहिए. मुझे लगता है कि वहां हमें उनकी जरूरत पड़ेगी.'

क्या होगी वापसी?

भले ही अश्विन ने भुवनेश्वर की वापसी की वकालत की हो, लेकिन मौजूदा चयन समिति की रणनीति अलग नजर आती है. अजीत अगकरकर की अगुवाई में भारतीय टीम हाल के समय में लंबे कद और तेज गति वाले गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जता रही है. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ जैसे गेंदबाज फिलहाल टीम की योजनाओं में शामिल हैं. ऐसे में भुवनेश्वर की वापसी आसान नहीं मानी जा रही है.

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तीन देशों में खेला जाएगा वर्ल्ड कप

ICC ने घोषणा की है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में 14 टीमें हिस्सा लेंगी और मुकाबले 12 अलग-अलग मैदानों पर खेले जाएंगे.

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