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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?

क्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फोन पर की गई निजी बातचीत को पब्लिक व्यू नहीं माना जाएगा, इसलिए ऐसे मामलों में एससी-एसटी एक्ट लागू नहीं होगा. इस मसले को थोड़ा विस्तार में समझते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 01 Aug 2026 06:50 AM (IST)
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने SC-ST एक्ट के प्रयोग को लेकर एक बेहद महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत के इस निर्णय के बाद से ही कानूनी गलियारों में इस बात को लेकर नई बहस छिड़ गई है कि क्या व्यक्तिगत फोन कॉल के दौरान कहे गए आपत्तिजनक शब्द आपराधिक श्रेणी में आएंगे या नहीं. न्यायमूर्ति की एकल पीठ ने मामले की बारीकियों को परखने के बाद स्पष्ट किया कि टेलीफोन पर हुई दो लोगों की निजी बातचीत को सार्वजनिक अपमान के रूप में नहीं देखा जा सकता. कोर्ट के इस रुख ने एक्ट के दायरे को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है. चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसे मामलों में क्यों SC-ST एक्ट नहीं लगेगा.

सार्वजनिक स्थान और लोगों की मौजूदगी का नियम

अदालत ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया कि एससी-एसटी अधिनियम की धाराएं तभी प्रभावी होती हैं जब कथित घटना किसी सार्वजनिक जगह पर घटी हो या उसे आम लोगों ने देखा और सुना हो. दरअसल, जालंधर में दर्ज एक मामले को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि निजी फोन पर की गई बातचीत पब्लिक व्यू की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है. इस मामले में याचिकाकर्ता की मुख्य दलील भी यही थी कि जिस वक्त यह घटना हुई, उस दौरान वहां कोई भी तीसरा व्यक्ति या प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था. लिहाजा, अदालत ने मामले से जुड़ी तमाम आपराधिक कार्यवाहियों को भी पूरी तरह खत्म कर दिया.

कब लग सकता है SC-ST एक्ट?

अदालत के इस फैसले से यह भी स्पष्ट होता है कि किन स्थितियों में इस कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. अगर दो पक्षों के बीच किसी जमीन-जायदाद, रुपयों के लेन-देन या पुराने व्यावसायिक मतभेद के कारण झगड़ा होता है, तो उसे सीधे तौर पर जातिगत प्रताड़ना से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है. जब लड़ाई का मुख्य कारण निजी दुश्मनी हो और उसमें जाति के आधार पर नीचा दिखाने की भावना शामिल न हो, तब एससी-एसटी एक्ट की सख्त धाराएं लागू नहीं होती हैं. ऐसे मामलों में केवल सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है.

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क्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?

अगर दोनों पक्ष SC-ST हों तो?

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, यदि कथित तौर पर कहे गए अमर्यादित शब्द बंद कमरे के भीतर बोले गए हों या बिना किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति में कहे गए हों, तो उन्हें सार्वजनिक अपमान नहीं माना जाता है. इसके अलावा, एक और महत्त्वपूर्ण नियम यह है कि यदि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखते हों, तो उनके बीच के विवाद में यह कानून काम नहीं करता है. वहीं, अगर गुस्से में बिना किसी जातिगत इरादे के सिर्फ सामान्य कहासुनी हुई हो, तो भी इस विशेष अधिनियम को लागू करने की अनुमति नहीं मिलती है.

क्या है SC-ST एक्ट और कब होता है लागू?

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को 9 सितंबर 1989 को देश में पारित किया गया था, जबकि इसके विस्तृत नियमों को 31 मार्च 1995 को अधिसूचित किया गया था. इस ऐतिहासिक कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना था. इसका मुख्य उद्देश्य समाज के इन वर्गों को दबंग जातियों के उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव से बचाकर एक गरिमापूर्ण, भयमुक्त और सुरक्षित जीवन देना है, ताकि वे अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का बिना किसी रुकावट के पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें.

SC-ST कानून में 22 अलग-अलग अपराध

यह अधिनियम शोषित समुदायों के खिलाफ होने वाले लगभग 22 अलग-अलग प्रकार के अपराधों और अमानवीय व्यवहारों की पहचान करता है. इसमें जबरन वो चीजें खिलाना जिसे नहीं खाया जा सकता, सार्वजनिक रास्तों या पानी के स्रोतों के इस्तेमाल से रोकना, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, झूठे मुकदमों में फंसाना और यौन उत्पीड़न जैसे संगीन मामले शामिल हैं. यह कानून इन समुदायों की आत्मसम्मान के साथ जीने की आजादी सुनिश्चित करता है और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग या किसी भी तरह के शारीरिक व मानसिक शोषण पर पूरी तरह रोक लगाने का काम करता है.


क्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?

त्वरित न्याय के लिए विशेष अदालतों का गठन

पीड़ितों को बिना किसी देरी के त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के लिए इस अधिनियम में मजबूत व्यवस्था की गई है. कानून की धारा 14 के तहत देश के हर जिले में सेशन कोर्ट को विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) के रूप में नामित करने का प्रावधान है. इन विशेष अदालतों का एकमात्र काम एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई करना और मुकदमों का जल्द से जल्द निपटारा करना है. इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि गंभीर अपराधों के शिकार हुए पीड़ितों को लंबी कानूनी प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े और दोषियों को समय पर सजा मिल सके.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 01 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Punjab & Haryana High Court SC ST Act
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