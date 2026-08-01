#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?

भारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?

Unmarried Population India: भारत में अविवाहित युवा की संख्या बढ़ती जा रही है. आइए जानते हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग कुंवारे हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 01 Aug 2026 08:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • बाल विवाह में कमी, लिंग असंतुलन भी इस प्रवृत्ति के कारण।

Unmarried Population India: पिछले दशक में भारत में अविवाहित युवाओं की संख्या लगातार बढ़ी है. यह बदलती सामाजिक सोच, उच्च शिक्षा के स्तर और करियर को प्राथमिकता देने जैसे बदलावों को दिखाती है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की "यूथ इन इंडिया" रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 29 साल की उम्र के लगभग 23% भारतीयों ने शादी नहीं की है. रिपोर्ट में राज्यों के बीच भी काफी अंतर देखने को मिला है. 

हर चार में से एक भारतीय युवा अविवाहित 

एनएसओ की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत में 15 से 29 साल की उम्र के लगभग 23% युवा अविवाहित हैं. 2011 में यह आंकड़ा 17.2% का था. यह पिछले दशक में साफ तौर पर बढ़ोतरी को दिखाता है. यह ट्रेंड पुरुषों और महिलाओं दोनों में देखा जा सकता है. अविवाहित पुरुषों का प्रतिशत 2011 में 20.8% से बढ़कर 26.1% हो गया है. जबकि इसी दौरान अविवाहित महिलाओं का अनुपात 13.5% से बढ़कर 19.9% हो गया है. 

जम्मू कश्मीर सूची में सबसे ऊपर 

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर में अविवाहित युवाओं का अनुपात सबसे ज्यादा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में 29.1% युवाओं की कभी भी शादी नहीं हुई है. इसमें 30.1% पुरुष और 28.1% महिलाएं शामिल हैं. इससे यह इस मामले में भारत का सबसे ऊपर वाला क्षेत्र बन चुका है. 


भारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?

उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी पीछे नहीं 

भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है. यहां 26.7% युवा अविवाहित हैं. उच्च शिक्षा, रोजगार के मौकों और बदलती उम्मीद की वजह से देर से शादी होना इस ट्रेंड की मुख्य वजह बन चुका है. 

देश की राजधानी दिल्ली भी 26.5% अविवाहित युवाओं के साथ इसके करीब है. शहरी जीवनशैली, करियर की महत्वाकांक्षाएं और देर से शादी करने के पसंद ने शहर में शादी की औसत उम्र बढ़ाने में योगदान दिया है.

पंजाब में भी यह आंकड़ा काफी ज्यादा है. यहां 25% युवा अविवाहित हैं. विदेश में पलायन और लिंगानुपात में असंतुलन को राज्य में शादी के तौर तरीकों पर असर डालने वाली मुख्य वजह माना जाता है. 

केरल में संख्या सबसे कम 

दूसरी तरफ भारत में अविवाहित युवाओं का प्रतिशत केरल में सबसे कम है. राज्य में सिर्फ 18.3% युवा ऐसे हैं जिनकी कभी भी शादी नहीं हुई है. इससे पता चलता है कि यहां राष्ट्रीय औसत की तुलना में शादियां आमतौर पर कम उम्र में हो जाती हैं. कम अनुपात वाले दूसरे राज्यों में तमिलनाडु (20.2%), आंध्र प्रदेश (20.7%) और हिमाचल प्रदेश (20.8%) शामिल हैं.

भारतीय युवा शादी क्यों नहीं कर रहा?

रिपोर्ट में इस ट्रेंड के पीछे कई सामाजिक-आर्थिक कारण बताए गए हैं. उच्च शिक्षा ने कई युवाओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने और कैरियर बनाने तक शादी टालने के लिए प्रेरित किया है. परिवार शुरू करने से पहले आर्थिक स्थिरता को अधिक जरूरी शर्त के तौर पर देखा जा रहा है. 

बाल विवाह में कमी ने भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है. रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल की उम्र तक शादी करने वाली महिलाओं का अनुपात 2005-06 में 72.4% से घटकर 52.8% हो गया है. इसी के साथ 15 साल से कम उम्र में शादी की दर 11.9% से तेजी से गिरकर सिर्फ 1.7% रह गई है.

यह भी पढ़ेंः एथेनॉल के बाद भी सस्ता क्यों नहीं E20 फ्यूल, इसे कितने में खरीदती है सरकार?

लिंग असंतुलन शादी के तौर तरीकों को प्रभावित कर रहा है 

कई राज्यों खासकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में असंतुलन की वजह से कई पुरुषों के लिए जीवनसाथी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है. भारत में अभी महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 4.5 करोड़ से ज्यादा है. इससे मैरिज स्क्वीज की स्थिति बन रही है. यानी शादी की उम्र वाली महिलाओं की कमी. 


भारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?

बदलती सामाजिक सोच 

रिपोर्ट में बदलते सामाजिक मानदंड खासकर शहरी भारत में, पर भी प्रकाश डाला गया है. अकेले रहने, लिव-इन रिलेशनशिप और सिंगल रहने को अब ज्यादा स्वीकार किया जा रहा है. इसी के साथ शादी को अब एक जरूरी सामाजिक संस्था के बजाय एक व्यक्तिगत पसंद के तौर पर देखा जा रहा है. जैसे-जैसे शिक्षा, रोजगार और जीवन शैली की पसंद बदल रही है विशेषज्ञों का यह मानना है कि आने वाले सालों में भारत में शादी की औसत उम्र और बढ़ सकती है.

यह भी पढ़ेंः 100, 200 या 500 के कितने नोट चलन में, ज्यादा क्यों नहीं छापता RBI?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Unmarried Population India Youth In India 2022 NSO Report
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?
भारत में कितने प्रतिशत लोग कुंवारे, किस राज्य में सबसे ज्यादा?
जनरल नॉलेज
क्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?
क्या फोन पर जातिसूचक गाली देना अब अपराध नहीं, क्यों नहीं लगेगा SC-ST एक्ट?
जनरल नॉलेज
भारत में शेख हसीना, क्या पाकिस्तानी नेताओं को भी शरण देती है सरकार?
भारत में शेख हसीना, क्या पाकिस्तानी नेताओं को भी शरण देती है सरकार?
जनरल नॉलेज
Tahir Hussain Life Imprisonment: ताहिर हुसैन को उम्रकैद, क्या सिर्फ 20 साल में पूरी हो जाती है सजा?
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, क्या सिर्फ 20 साल में पूरी हो जाती है सजा?
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
'विवाद दो पड़ोसियों के बीच हो...', जयपुर में CJI का शांति संदेश
'विवाद दो पड़ोसियों के बीच हो...', जयपुर में CJI का शांति संदेश
इंडिया
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
PM मोदी-पीयूष गोयल का बनाया मॉर्फ्ड वीडियो! पुलिस ने दर्ज की FIR दर्ज
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
इंग्लैंड में कुलदीप और आशुतोष शर्मा ने बरपाया कहर, वर्ल्ड कप खेलेंगे?
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
टेक्नोलॉजी
क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई
क्या iPhone में Emergency Override Charging करना सेफ? जानिए सच्चाई
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget