हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndian Snacks: समोसे वाले से लेकर पानीपूरी वाले तक, कौन-कितनी करता है कमाई? जान लें पूरी डिटेल

Indian Snacks: समोसे वाले से लेकर पानीपूरी वाले तक, कौन-कितनी करता है कमाई? जान लें पूरी डिटेल

Indian Snacks: क्या आपको लगता है कि समोसे और पानीपुरी बेचने वाले सिर्फ गुजारा भर करते हैं? ऐसा नहीं है, असलियत यह है कि सड़क किनारे का यह कारोबार लाखों की कमाई का जरिया बन चुका है.

By : निधि पाल  | Updated at : 23 Sep 2025 08:26 PM (IST)
Indian Snacks: क्या आपको लगता है कि समोसे और पानीपुरी बेचने वाले सिर्फ गुजारा भर करते हैं? ऐसा नहीं है, असलियत यह है कि सड़क किनारे का यह कारोबार लाखों की कमाई का जरिया बन चुका है.

Indian Snacks: भारत की गलियों और चौराहों पर लगे समोसे, पानीपुरी और चाट के ठेले सिर्फ स्वाद का तड़का नहीं लगाते, बल्कि ये कमाई का भी बड़ा जरिया साबित हो रहे हैं. अक्सर लोग इन्हें मामूली व्यापार मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही जगह और सही रणनीति अपनाकर ये छोटे-छोटे ठेले हर महीने हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं. चलिए जानें कि ये लोग कितनी कमाई कर सकते हैं.

स्ट्रीट फूड का धंधा दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसमें कई कारक कमाई को प्रभावित करते हैं. सबसे पहले लोकेशन अहम भूमिका निभाता है. शहर का भीड़-भाड़ वाला इलाका, कॉलेज के पास का कोना या बाजार का मुख्य चौराहा विक्रेता की कमाई को दोगुना कर सकता है.
स्ट्रीट फूड का धंधा दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसमें कई कारक कमाई को प्रभावित करते हैं. सबसे पहले लोकेशन अहम भूमिका निभाता है. शहर का भीड़-भाड़ वाला इलाका, कॉलेज के पास का कोना या बाजार का मुख्य चौराहा विक्रेता की कमाई को दोगुना कर सकता है.
दूसरी बड़ी बात है मात्रा, यानी रोज कितनी प्लेटें बिकती हैं. तीसरा पहलू है कीमत, यानि मसलन, 20 रुपये की पानीपुरी और 50 रुपये की चाट की थाली का मुनाफा अलग-अलग होगा.
दूसरी बड़ी बात है मात्रा, यानी रोज कितनी प्लेटें बिकती हैं. तीसरा पहलू है कीमत, यानि मसलन, 20 रुपये की पानीपुरी और 50 रुपये की चाट की थाली का मुनाफा अलग-अलग होगा.
इसके साथ ही गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है. ताजी सामग्री और बेहतर स्वाद ग्राहकों को दोबारा आने पर मजबूर करता है. वहीं, इलाके में मौजूद प्रतिस्पर्धा और सेलिंग मैथेड जैसे ठेला, छोटी दुकान या रेस्टोरेंट कमाई का स्तर तय करते हैं.
इसके साथ ही गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है. ताजी सामग्री और बेहतर स्वाद ग्राहकों को दोबारा आने पर मजबूर करता है. वहीं, इलाके में मौजूद प्रतिस्पर्धा और सेलिंग मैथेड जैसे ठेला, छोटी दुकान या रेस्टोरेंट कमाई का स्तर तय करते हैं.
अगर कोई विक्रेता रोजाना 100 प्लेट समोसे बेच ले, तो औसतन उसे 1000 से 2000 रुपये का मुनाफा हो सकता है. यही आंकड़ा महीने के हिसाब से करीब 30,000 से 60,000 रुपये की कमाई में बदल सकता है.
अगर कोई विक्रेता रोजाना 100 प्लेट समोसे बेच ले, तो औसतन उसे 1000 से 2000 रुपये का मुनाफा हो सकता है. यही आंकड़ा महीने के हिसाब से करीब 30,000 से 60,000 रुपये की कमाई में बदल सकता है.
आमतौर पर पानीपुरी बेचने वाले भी समोसे वालों की तरह ही 30,000 से 60,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, लेकिन अच्छी लोकेशन और नियमित ग्राहकों के सहारे यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है.
आमतौर पर पानीपुरी बेचने वाले भी समोसे वालों की तरह ही 30,000 से 60,000 रुपये महीना कमा सकते हैं, लेकिन अच्छी लोकेशन और नियमित ग्राहकों के सहारे यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है.
चाट का कारोबार जगह-जगह अलग-अलग स्तर का होता है. कहीं यह समोसे और पानीपुरी से ज्यादा कमाता है, तो कहीं प्रतिस्पर्धा की वजह से कमाई घट जाती है, लेकिन औसतन चाट वाले भी महीने में हजारों रुपये की कमाई कर लेते हैं.
चाट का कारोबार जगह-जगह अलग-अलग स्तर का होता है. कहीं यह समोसे और पानीपुरी से ज्यादा कमाता है, तो कहीं प्रतिस्पर्धा की वजह से कमाई घट जाती है, लेकिन औसतन चाट वाले भी महीने में हजारों रुपये की कमाई कर लेते हैं.
भारत में स्ट्रीट फूड बेचने वालों को भी टैक्स चुकाना पड़ता है. GST के तहत पानीपुरी और चाट जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% की दर से कर लागू होता है. यानी ये व्यवसाय छोटे सही, लेकिन पूरी तरह संगठित व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं.
भारत में स्ट्रीट फूड बेचने वालों को भी टैक्स चुकाना पड़ता है. GST के तहत पानीपुरी और चाट जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% की दर से कर लागू होता है. यानी ये व्यवसाय छोटे सही, लेकिन पूरी तरह संगठित व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं.
Published at : 23 Sep 2025 08:26 PM (IST)
GST Indian Snacks Samosa Business Income

