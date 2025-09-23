एक्सप्लोरर
Indian Snacks: समोसे वाले से लेकर पानीपूरी वाले तक, कौन-कितनी करता है कमाई? जान लें पूरी डिटेल
Indian Snacks: क्या आपको लगता है कि समोसे और पानीपुरी बेचने वाले सिर्फ गुजारा भर करते हैं? ऐसा नहीं है, असलियत यह है कि सड़क किनारे का यह कारोबार लाखों की कमाई का जरिया बन चुका है.
Indian Snacks: भारत की गलियों और चौराहों पर लगे समोसे, पानीपुरी और चाट के ठेले सिर्फ स्वाद का तड़का नहीं लगाते, बल्कि ये कमाई का भी बड़ा जरिया साबित हो रहे हैं. अक्सर लोग इन्हें मामूली व्यापार मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही जगह और सही रणनीति अपनाकर ये छोटे-छोटे ठेले हर महीने हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपये तक की आमदनी कर सकते हैं. चलिए जानें कि ये लोग कितनी कमाई कर सकते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 23 Sep 2025 08:26 PM (IST)
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैरेट से तय होती है सोना की क्वालिटी तो चांदी में टंच से, दोनों धातुओं में क्यों है यह अंतर?
जनरल नॉलेज
6 Photos
उत्तर प्रदेश के इस जिले को कहा जाता है 'शहीदों की धरती,' जानिए क्या है इसके पीछे का इतिहास
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
महाराष्ट्र
कांग्रेस के 72 साल के नेता को BJP कार्यकर्ताओं ने पहनाई साड़ी, वीडियो वायरल, क्या है वजह?
बॉलीवुड
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion