स्ट्रीट फूड का धंधा दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसमें कई कारक कमाई को प्रभावित करते हैं. सबसे पहले लोकेशन अहम भूमिका निभाता है. शहर का भीड़-भाड़ वाला इलाका, कॉलेज के पास का कोना या बाजार का मुख्य चौराहा विक्रेता की कमाई को दोगुना कर सकता है.