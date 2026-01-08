वीमेंस प्रीमियर लीग का चौथा सीजन (WPL 2026) कल से शुरू हो रहा है. टूर्नामेंट की शुरुआत 9 फरवरी से होगी और फाइनल 5 फरवरी को खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स, ये पांच टीम WPL 2026 में हिस्सा लेंगी.

27 नवंबर 2025 को वीमेंस प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए मेगा ऑक्शन हुआ था. नीलामी के बाद टीमों का स्क्वाड काफी हद तक बदला हुआ नजर आया है. यहां जान लीजिए कि पहले दिन किन टीमों का मैच होगा और आप किस चैनल और मोबाइल एप पर लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

कल होगा WPL 2026 का पहला मैच?

WPL 2026 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला जाएगा. मुंबई इंडियंस 2 बार वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत चुकी है. उसने 2023 और 2025 में ट्रॉफी जीती है. वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2024 सीजन में ट्रॉफी जीती थी.

कब और कहां देखें लाइव मैच?

WPL 2026 टूर्नामेंट के लाइव मैचों का टीवी पर प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं मोबाइल यूजर्स जियो हॉटस्टार एप और वेबसाइट पर लाइव मैच देख सकते हैं. भारतीय समयानुसार वीमेंस प्रीमियर लीग के मैच शाम 7:30 बजे शुरू होंगे.

WPL 2026 का फॉर्मेट

वीमेंस प्रीमियर लीग का चौथा सीजन डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा. इसका मतलब सभी पांच टीम लीग स्टेज के मैचों में एक-दूसरे से दो-दो बार भिड़ेंगी. सभी 5 टीम लीग स्टेज में आठ-आठ मैच खेलेंगी. पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में चली जाएगी. टेबल में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम भी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी. दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. इस मुकाबले का विजेता फाइनल में टेबल टॉपर से भिड़ेगा.

