India Global Trade: मखाने से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?
India Global Trade: भारत अब खुद को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर चुका है. यह देश अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कई चीजों को एक्सपोर्ट करता है. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में.
India Global Trade: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इस देश ने कृषि, टेक्नोलॉजी, रक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. भारत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उपस्थिति को काफी अच्छे से दर्ज करता है. मसालों, चावल और वस्त्रों जैसे पारंपरिक उत्पादों से लेकर एयरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल आदि आधुनिक योगदान तक भारत ने खुद को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर दिया है. आज हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो भारत दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है.
Published at : 02 Oct 2025 11:17 AM (IST)
