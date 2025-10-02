भारत की उपजाऊ भूमि इसे कृषि निर्यात के लिए एक बड़ा केंद्र बनाती है. यहां पर चावल और गेहूं से लेकर फल और सब्जियां काफी ज्यादा अच्छी मात्रा और क्वालिटी में पाए जाते हैं. खासकर बासमती चावल यहां का प्रीमियम एक्सपोर्ट उत्पाद है. इसे मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक एक्सपोर्ट किया जाता है.