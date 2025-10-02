हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजIndia Global Trade: मखाने से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?

India Global Trade: मखाने से लेकर ब्रह्मोस तक, जानें दुनिया को क्या-क्या बेचता है भारत?

India Global Trade: भारत अब खुद को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर चुका है. यह देश अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कई चीजों को एक्सपोर्ट करता है. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 02 Oct 2025 11:17 AM (IST)
India Global Trade: भारत अब खुद को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर चुका है. यह देश अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कई चीजों को एक्सपोर्ट करता है. आइए जानते हैं उन सभी चीजों के बारे में.

India Global Trade: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. इस देश ने कृषि, टेक्नोलॉजी, रक्षा, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. भारत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उपस्थिति को काफी अच्छे से दर्ज करता है. मसालों, चावल और वस्त्रों जैसे पारंपरिक उत्पादों से लेकर एयरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल आदि आधुनिक योगदान तक भारत ने खुद को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित कर दिया है. आज हम जानेंगे उन चीजों के बारे में जो भारत दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है.

1/6
भारत की उपजाऊ भूमि इसे कृषि निर्यात के लिए एक बड़ा केंद्र बनाती है. यहां पर चावल और गेहूं से लेकर फल और सब्जियां काफी ज्यादा अच्छी मात्रा और क्वालिटी में पाए जाते हैं. खासकर बासमती चावल यहां का प्रीमियम एक्सपोर्ट उत्पाद है. इसे मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक एक्सपोर्ट किया जाता है.
भारत की उपजाऊ भूमि इसे कृषि निर्यात के लिए एक बड़ा केंद्र बनाती है. यहां पर चावल और गेहूं से लेकर फल और सब्जियां काफी ज्यादा अच्छी मात्रा और क्वालिटी में पाए जाते हैं. खासकर बासमती चावल यहां का प्रीमियम एक्सपोर्ट उत्पाद है. इसे मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक एक्सपोर्ट किया जाता है.
2/6
एक समय में पारंपरिक नाश्ते के रूप में खाया जाने वाला मखाना अब सुपर फूड बन चुका है. यह बिहार में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. इसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है.
एक समय में पारंपरिक नाश्ते के रूप में खाया जाने वाला मखाना अब सुपर फूड बन चुका है. यह बिहार में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है. इसे अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है.
3/6
भारत को सदियों से मसालों की भूमि कहा जा रहा है. यहां की हल्दी, इलायची और काली मिर्च अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी ज्यादा हावी हैं. इसी के साथ असम की चाय और कोर्ग की कॉफी को भी वैश्विक पहचान मिल चुकी है.
भारत को सदियों से मसालों की भूमि कहा जा रहा है. यहां की हल्दी, इलायची और काली मिर्च अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी ज्यादा हावी हैं. इसी के साथ असम की चाय और कोर्ग की कॉफी को भी वैश्विक पहचान मिल चुकी है.
4/6
भारत ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा उत्पादों के साथ रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान को बना रहा है. इसी के साथ भारतीय रेलवे 16 से ज्यादा देशों में कोच और लोकोमोटिव भी एक्सपोर्ट करता है और इसरो अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह लॉन्च करता है.
भारत ब्रह्मोस मिसाइल जैसे रक्षा उत्पादों के साथ रक्षा क्षेत्र में भी अपनी पहचान को बना रहा है. इसी के साथ भारतीय रेलवे 16 से ज्यादा देशों में कोच और लोकोमोटिव भी एक्सपोर्ट करता है और इसरो अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपग्रह लॉन्च करता है.
5/6
भारतीय कपास, रेशम और हाथ से बने हुए कपड़े इंटरनेशनल बाजार में खरीदारों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं. इसके अलावा भारत कटे हुए हीरे और आभूषण को भी एक्सपोर्ट करता है. अमेरिका, यूएई और यूरोप के बाजार इस उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं.
भारतीय कपास, रेशम और हाथ से बने हुए कपड़े इंटरनेशनल बाजार में खरीदारों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं. इसके अलावा भारत कटे हुए हीरे और आभूषण को भी एक्सपोर्ट करता है. अमेरिका, यूएई और यूरोप के बाजार इस उद्योग को काफी ज्यादा बढ़ावा देते हैं.
6/6
भारत से दवाएं और टीके भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं. इसके अलावा रसायन उद्योग निर्यात में काफी ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है. यहां से फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं.
भारत से दवाएं और टीके भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं. इसके अलावा रसायन उद्योग निर्यात में काफी ज्यादा बड़ी भूमिका निभाता है. यहां से फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल केमिकल काफी ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं.
Published at : 02 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Tags :
Makhana India Exports BrahMos 

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान- 'RSS की कथनी और करनी में अंतर, हर मस्जिद के नीचे...'
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान- 'RSS की कथनी और करनी में अंतर, हर मस्जिद के नीचे...'
इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
स्पोर्ट्स
Richest Pakistani Cricketer: पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
एयरपोर्ट पर भयानक हादसा, आपस में टकरा गए दो प्लेन, एक की नाक तो दूसरे का टूटा पंख, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान- 'RSS की कथनी और करनी में अंतर, हर मस्जिद के नीचे...'
सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान- 'RSS की कथनी और करनी में अंतर, हर मस्जिद के नीचे...'
इंडिया
Gandhi Jayanti: 'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
'हम अपने प्यारे बापू के...', गांधी जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद
स्पोर्ट्स
Richest Pakistani Cricketer: पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
पाकिस्तान का सबसे अमीर क्रिकेटर कौन है? लिस्ट में शामिल हो गया ये खिलाड़ी, देख लीजिए
टेलीविजन
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
टीवी की ये एक्ट्रेस शादी के 7 साल बाद बनीं मां, जुड़वा बेटियों को दिया जन्म
हेल्थ
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शुगर बढ़ने से कैसे हो जाती है मौत? जान लें वह दिक्कत, जिसने छीन लीं छन्नूलाल मिश्र की सांसें
शिक्षा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
UPSC का नया लोगो लॉन्च, अब इंटरव्यू अनुभव भी होंगे देश के साथ साझा
नौकरी
Jobs 2025: हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
हरियाणा में निकली 284 पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन और जान्हवी कपूर की एक्टिंग, एक कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Embed widget