मध्य प्रदेश के सिवनी में बिजली लाइन से टकराया ट्रेनी विमान, पायलट समेत दो घायल

मध्य प्रदेश के सिवनी के मेंस्को ऐयरो स्पेस लिमिटेड सुकतरा में एक बार फिर गंभीर लापरवाही सामने आई है. रेड बर्ड एविएशन कंपनी का ट्रेनी विमान रनवे पर उतरते समय 33 केवी विद्युत सप्लाई लाइन से टकरा गया. हादसे में बड़ा नुकसान होते-होते बच गया और ट्रेनी पायलट और ट्रेनर पायलट बाल-बाल बच गए.

बताया जाता है कि इससे पहले भी यहां कई घटनाएं हो चुकी हैं. जिससे प्रशिक्षण केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय प्रशासन से कड़ी जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

टला बड़ा हादसा

सिवनी के रनवे पर उतरते वक्त ट्रेनी विमान 33 केवी लाइन से जा टकराया. गनीमत रही कि इसमें किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. पायलट की सूझबूझ से इलाके में बड़ा हादसा होने से टल गया. इस घटना में पायलट और ट्रेनर पायलट के घायल होने की खबर है.

दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. प्लेन के बिजली की लाइनों से टकराने के बाद आसपास कई गांवों में लगभग 2 से तीन घंटे तक बत्ती गुल रही. घटना में यह भी पता चला है कि यह विमान आबादी वाले क्षेत्र से कुछ दूर जाकर टकराया है. जिससे अनहोनी होने से बच गई.

कंपनी की लापरवाही आई सामने

रेड वर्ड एविएशन कंपनी का यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इसमें विमान कंपनी की ही लापरवाही सामने आ रही है. फिलहाल दोनों पायलट सुरक्षित हैं. मामूली चोटें दोनों को लगी हैं. जैसे ही विमान लैंड करते समय नीचे आया वैसे ही वह बिजली की लाइनों से टकरा गया.

बिजली के तारों से टकराने के बाद विमान सीधा जमीन पर गिर गया. विमान के तारों से टकराने पर चिंगारियां निकलने लगी. इसकी सूचना मिलते ही बिजली विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची.

स्थानीय लोगों की मदद से विमान के अंदर से दोनों पायलटों को निकाला गया. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. फिलहाल इलाके की बिजली ठीक करने का कार्य किया जा रहा है. जिससे आसपास के गांवों में उजाला हो सके.