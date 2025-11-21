हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिरदर्द मिटाने के लिए बनाई गई थी गोवा की 'फेनी', फिर कैसे बन गई नशेड़ियों की फेवरेट शराब?

सिरदर्द मिटाने के लिए बनाई गई थी गोवा की 'फेनी', फिर कैसे बन गई नशेड़ियों की फेवरेट शराब?

Feni From Goa: सिरदर्द की दवा बनकर जन्मी फेनी कैसे मस्ती का दूसरा नाम बन गई, यह सफर जितना पुराना है, उतना ही रहस्यमय भी है. गोवा की पहचान मानी जाने वाली इस शराब के पीछे आज भी कई राज छिपे हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 21 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Feni From Goa: सिरदर्द की दवा बनकर जन्मी फेनी कैसे मस्ती का दूसरा नाम बन गई, यह सफर जितना पुराना है, उतना ही रहस्यमय भी है. गोवा की पहचान मानी जाने वाली इस शराब के पीछे आज भी कई राज छिपे हैं.

गोवा की फेनी… एक ऐसी शराब, जिसकी खुशबू में समंदर की नमी, इतिहास की परतें और लोककथाओं का रहस्य छिपा है. कहा जाता है कि इसे कभी सिरदर्द और बदन दर्द ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त ने इसे नशेड़ियों की फेवरेट ड्रिंक बना दिया. आखिर वो कौन-सा मोड़ था, जहां दवा से शराब की ये यात्रा बदल गई? किन वजहों ने सदियों पुरानी इस देसी रेसिपी को मस्ती की पहचान बना दिया? पूरी कहानी इसके पीछे छिपे सच से शुरू होती है…

गोवा सिर्फ खूबसूरत बीच, नाइट लाइफ या सी-फूड के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां की एक ऐसी पारंपरिक ड्रिंक भी है जिसे लोग अपनी विरासत मानते हैं, फेनी. आज यह देखने में भले एक स्ट्रॉन्ग शराब लगती हो, लेकिन इसकी शुरुआत किसी बार काउंटर से नहीं, बल्कि घर की देहलीज पर रखी दवा की बोतल से हुई थी.
गोवा सिर्फ खूबसूरत बीच, नाइट लाइफ या सी-फूड के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां की एक ऐसी पारंपरिक ड्रिंक भी है जिसे लोग अपनी विरासत मानते हैं, फेनी. आज यह देखने में भले एक स्ट्रॉन्ग शराब लगती हो, लेकिन इसकी शुरुआत किसी बार काउंटर से नहीं, बल्कि घर की देहलीज पर रखी दवा की बोतल से हुई थी.
माना जाता है कि गोवा में फेनी को सबसे पहले सिरदर्द, पेट दर्द और सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए बनाया गया था. इसके तेज स्वाद और गर्म असर ने इसे घरेलू उपचार का लोकप्रिय हिस्सा बना दिया.
माना जाता है कि गोवा में फेनी को सबसे पहले सिरदर्द, पेट दर्द और सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों को दूर करने के लिए बनाया गया था. इसके तेज स्वाद और गर्म असर ने इसे घरेलू उपचार का लोकप्रिय हिस्सा बना दिया.
समय बीता, गोवा में पुर्तगालियों का असर बढ़ा और फेनी का सफर भी बदल गया. धीरे-धीरे यह औषधि के दायरे से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी. खास बात यह कि इसकी असली रेसिपी आज भी गोवा के कुछ चुनिंदा परिवारों के पास ही सुरक्षित है.
समय बीता, गोवा में पुर्तगालियों का असर बढ़ा और फेनी का सफर भी बदल गया. धीरे-धीरे यह औषधि के दायरे से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने लगी. खास बात यह कि इसकी असली रेसिपी आज भी गोवा के कुछ चुनिंदा परिवारों के पास ही सुरक्षित है.
फेनी बनाने की विधि पूरी तरह पारंपरिक है, काजू के फर्मेंटेड रस को लकड़ी की भट्टियों पर तीन बार डिस्टिल किया जाता है, जिससे इसका खास झागदार टेक्सचर बनता है. यही झाग ‘फेनी’ नाम की पहचान बना,
फेनी बनाने की विधि पूरी तरह पारंपरिक है, काजू के फर्मेंटेड रस को लकड़ी की भट्टियों पर तीन बार डिस्टिल किया जाता है, जिससे इसका खास झागदार टेक्सचर बनता है. यही झाग ‘फेनी’ नाम की पहचान बना,
2009 में फेनी को GI टैग मिला, जिससे यह साबित हुआ कि यह केवल शराब नहीं, बल्कि गोवा की आधिकारिक पहचान है. बाद में 2016 में इसे हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हुई. यह सम्मान इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि गोवा के त्योहारों, लोकसंगीत और बीच-लाइफ में फेनी की मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है.
2009 में फेनी को GI टैग मिला, जिससे यह साबित हुआ कि यह केवल शराब नहीं, बल्कि गोवा की आधिकारिक पहचान है. बाद में 2016 में इसे हेरिटेज ड्रिंक का दर्जा देने की प्रक्रिया शुरू हुई. यह सम्मान इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि गोवा के त्योहारों, लोकसंगीत और बीच-लाइफ में फेनी की मौजूदगी हर जगह महसूस की जाती है.
अब सवाल यह कि दवा से शराब बनने का यह मोड़ आया कैसे? इसके पीछे मुख्य कारण था काजू से बनने वाला उरराक, जो मौसम में केवल कुछ सप्ताह मिलता है. उरराक की लोकप्रियता ने लोगों को फेनी की ओर खींचा और इसका स्वाद धीरे-धीरे लोगों के रोज के नशे का हिस्सा बन गया.
अब सवाल यह कि दवा से शराब बनने का यह मोड़ आया कैसे? इसके पीछे मुख्य कारण था काजू से बनने वाला उरराक, जो मौसम में केवल कुछ सप्ताह मिलता है. उरराक की लोकप्रियता ने लोगों को फेनी की ओर खींचा और इसका स्वाद धीरे-धीरे लोगों के रोज के नशे का हिस्सा बन गया.
इसके बाद बार और रेस्टोरेंट ने इसे आकर्षक कॉकटेल में इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे यह युवाओं में और ज्यादा पॉपुलर हो गई. फेनी की एक खासियत यह भी है कि यह अन्य शराबों की तरह भारी हैंगओवर नहीं देती. यही विशेषता इसे फेवरेट बनाती चली गई. हालांकि मेडिकल उपयोग का दावा आज भी पूरी तरह खारिज नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे दवा के रूप में भी सिर्फ सीमित मात्रा में ही लिया जाए.
इसके बाद बार और रेस्टोरेंट ने इसे आकर्षक कॉकटेल में इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे यह युवाओं में और ज्यादा पॉपुलर हो गई. फेनी की एक खासियत यह भी है कि यह अन्य शराबों की तरह भारी हैंगओवर नहीं देती. यही विशेषता इसे फेवरेट बनाती चली गई. हालांकि मेडिकल उपयोग का दावा आज भी पूरी तरह खारिज नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे दवा के रूप में भी सिर्फ सीमित मात्रा में ही लिया जाए.
Published at : 21 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Feni Feni From Goa Cashew Feni Urrak Drink

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

