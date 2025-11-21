सिरदर्द मिटाने के लिए बनाई गई थी गोवा की 'फेनी', फिर कैसे बन गई नशेड़ियों की फेवरेट शराब?

इसके बाद बार और रेस्टोरेंट ने इसे आकर्षक कॉकटेल में इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे यह युवाओं में और ज्यादा पॉपुलर हो गई. फेनी की एक खासियत यह भी है कि यह अन्य शराबों की तरह भारी हैंगओवर नहीं देती. यही विशेषता इसे फेवरेट बनाती चली गई. हालांकि मेडिकल उपयोग का दावा आज भी पूरी तरह खारिज नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे दवा के रूप में भी सिर्फ सीमित मात्रा में ही लिया जाए.