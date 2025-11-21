एक्सप्लोरर
सिरदर्द मिटाने के लिए बनाई गई थी गोवा की 'फेनी', फिर कैसे बन गई नशेड़ियों की फेवरेट शराब?
Feni From Goa: सिरदर्द की दवा बनकर जन्मी फेनी कैसे मस्ती का दूसरा नाम बन गई, यह सफर जितना पुराना है, उतना ही रहस्यमय भी है. गोवा की पहचान मानी जाने वाली इस शराब के पीछे आज भी कई राज छिपे हैं.
गोवा की फेनी… एक ऐसी शराब, जिसकी खुशबू में समंदर की नमी, इतिहास की परतें और लोककथाओं का रहस्य छिपा है. कहा जाता है कि इसे कभी सिरदर्द और बदन दर्द ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त ने इसे नशेड़ियों की फेवरेट ड्रिंक बना दिया. आखिर वो कौन-सा मोड़ था, जहां दवा से शराब की ये यात्रा बदल गई? किन वजहों ने सदियों पुरानी इस देसी रेसिपी को मस्ती की पहचान बना दिया? पूरी कहानी इसके पीछे छिपे सच से शुरू होती है…
Published at : 21 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Tags :Feni Feni From Goa Cashew Feni Urrak Drink
