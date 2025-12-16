आदित्य धर निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा रही है. इस फिल्म का फीवर दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसने पहले हफ्ते में तो बमफाड़ कमाई की ही थी वहीं दूसरे वीकेंड पर तो इसने गर्दा ही उड़ा दिया और जबरदस्त उछाल दिखाते हुए पहले वीकेंड से ज्याद कलेक्शन कर इतिहास ही रच दिया. चलिए अब यहां जानते हैं 'धुरंधर' ने रिलीज के दूसरे मंडे को यानी 11वें दिन कितना कारोबार किया है?

'धुरंधर' ने 11वें दिन कितनी की कमाई?

'धुरंधर' की बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्मेंस जारी है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल की दमदार एक्टिंग से सजी इस फिल्म ने जैसे दर्शकों को दीवाना बना दिया है और वीकेंड में ही नहीं बल्कि वीकडेज में भी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं. खैर, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले ही सुपर हिट हो चुकी है, लेकिन अब हर कोई यह जानने के लिए एक्साइटेड है कि क्या यह 2025 की सबसे बड़ी हिट बनेगी या नहीं. वैसे फिल्म जिस रफ्तार से नोट छाप रही है उसे देखते हुए तो साफ लग रहा है कि ये साल की सबसे बड़ी फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है. हालांकि 11वें दिन, सोमवार को, फिल्म के कलेक्शन में गिरावट आई है बावजूद इसके 'धुरंधर' का दूसरे मंडे का कारोबार भी शानदार है.

इन सबके बीच फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'धुरंधर' ने पहले हफ्ते में 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं 8वें दिन 'धुरंधर' ने 32.5 करोड़ कमाए, 9वें दिन का इसका कलेक्शन 53 करोड़ रहा और 10वें दिन इसने 58 करोड़ कमाकरअब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार को 29 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'धुरंधर' की 11 दिनों की कुल कमाई अब 379.75 करोड़ रुपये हो गई है.

दूसरे मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी 'धुरंधर'

'धुरंधर' रिलीज के पहले दिन से बड़े-बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है. यहां तक कि दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी ना तो इसकी कमाई की रफ्तार कम हो रही है और ना ही इसके रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला थम रही है. रिलीज के 11वें दिन दूसरे सोमवार को ये पुष्पा 2 के 20.5 करोड़ और स्त्री 2 के 18.5 करोड़ के कलेक्शन को मात देकर सेकंड मंडे को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

'धुरंधर' 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तूफान बन चुकी है ये 11 दिन पुरानी फिल्म कई नई रिलीज फिल्मों के आगे भी छप्परफाड़ कमाई कर रही और अब ये 400 करोड़ी बनने से 25 करोड़ ही दूर रह गई है. उम्मीद है कि ये फिल्म रिलीज के 12वें या 13वें दिन हर हाल में 400 करोड़ी क्लब में शामिल हो जाएगी और ऐसा करने वाली छावा के बाद साल की दूसरी फिलम बन जाएगी.

