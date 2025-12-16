हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थसोते समय मुंह खोलकर लेते हैं सांस तो जल्दी हो जाएगी ये दिक्कत, ऐसे दूर करें यह समस्या

सोते समय मुंह खोलकर लेते हैं सांस तो जल्दी हो जाएगी ये दिक्कत, ऐसे दूर करें यह समस्या

मुंह खोलकर सोने की आदत दिखने में सामान्य लगती है, लेकिन यह मुंह की बदबू, दांतों की कमजोरी और सांस से जुड़ी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 16 Dec 2025 07:06 AM (IST)
मुंह खोलकर सोने की आदत दिखने में सामान्य लगती है, लेकिन यह मुंह की बदबू, दांतों की कमजोरी और सांस से जुड़ी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है.

मुंह खोलकर सोने की आदत अक्सर काफी लोगों में होती है. हो सकता है यह आदत आपको भी हो, जो दिखने में बहुत आम और स्वाभाविक सी लगती है और आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या ही समस्या होती होगी. अगर आपका भी मानना यही है, तो आप गलत सोच रहे हैं. सोते समय मुंह खोलकर सोने से आपके स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है.

अगर आप भी मुंह खोलकर सोते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं या नींद के बीच एकदम से उठते हैं, तो आपका मुंह सूखा-सूखा लगता है और आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन आपके मुंह की लार मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए एसिड को बेअसर करती है और मुंह में बचे भोजन के महीन टुकड़ों या कणों को साफ करने में अहम भूमिका निभाती है.
अगर आप भी मुंह खोलकर सोते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं या नींद के बीच एकदम से उठते हैं, तो आपका मुंह सूखा-सूखा लगता है और आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन आपके मुंह की लार मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए एसिड को बेअसर करती है और मुंह में बचे भोजन के महीन टुकड़ों या कणों को साफ करने में अहम भूमिका निभाती है.
मुंह खोलकर सोने से सबसे बड़ी समस्या आती है लगातार मुंह से दुर्गंध आना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुंह खोलकर सोता है तो उसके मुंह में नमी खत्म हो जाती है और सूखा हुआ मुंह दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया का घर बन जाता है.
मुंह खोलकर सोने से सबसे बड़ी समस्या आती है लगातार मुंह से दुर्गंध आना, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मुंह खोलकर सोता है तो उसके मुंह में नमी खत्म हो जाती है और सूखा हुआ मुंह दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया का घर बन जाता है.
Published at : 16 Dec 2025 07:06 AM (IST)
