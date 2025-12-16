सोते समय मुंह खोलकर लेते हैं सांस तो जल्दी हो जाएगी ये दिक्कत, ऐसे दूर करें यह समस्या

अगर आप भी मुंह खोलकर सोते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं या नींद के बीच एकदम से उठते हैं, तो आपका मुंह सूखा-सूखा लगता है और आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन आपके मुंह की लार मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया द्वारा छोड़े गए एसिड को बेअसर करती है और मुंह में बचे भोजन के महीन टुकड़ों या कणों को साफ करने में अहम भूमिका निभाती है.