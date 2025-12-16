बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं. उन्होंने पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया, जिसके बाद उनके व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस पूरे विवाद पर यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.

सीएम नीतीश कुमार का मुस्लिम महिला को हिजाब खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा हैं. सपा सांसद ने इसे बेहद शर्मनाक घटना बताया और कहा कि इस तरह महिला का हिजाब खींचना उसकी गरिमा पर हमला है. मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से राज्य में महिला सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है.

नीतीश कुमार की हरकत को कहा शर्मनाक

सपा सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'शर्मनाक! एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना उसकी गरिमा और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है. जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है.'

जब राज्य का मुख्यमंत्री ऐसा करे, तो महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाज़मी है। pic.twitter.com/NY7lfsCIn6 — Iqra Hasan (@IqraMunawwar_) December 15, 2025

आरजेडी ने शेयर किया नीतीश कुमार का वीडियो

दरअसल वायरल वीडियो उस वक्त का है जब पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है. इसी दौरान एक महिला चिकित्सक जब नियुक्ति पत्र लेने पहुंची तो सीएम नीतीश कुमार ने उसका हिजाब नीचे खींच दिया. ये वीडियो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की ओर से शेयर किया गया है.

आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार पर सवाल उठाए और कहा कि नीतीश जी को क्या हो गया है. उनकी मानसिक स्थिति अब दयनीय स्थिति में पहुँच चुकी है. वो सौ फ़ीसद तक संघी हो गए हैं. वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इसे लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा आदमी ऐसी नीच हरकत रहा है सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी.

