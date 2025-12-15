Most Expensive Fruit: जब भी हम महंगी चीजों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर लग्जरी कार या फिर सोना और डायमंड जैसी चीजें ही आती हैं. लेकिन जापान में एक ऐसा खरबूजा है जिसकी कीमत एक नई गाड़ी से भी ज्यादा हो सकती है. इसका नाम है युबारी किंग मेलन. यह सिर्फ जापान में उगाया जाता है और दुनिया में सबसे महंगे फल का खिताब रखता है. आइए जानते हैं कितनी होती है इस खरबूजे की इतनी ज्यादा कीमत होने के पीछे क्या कारण है.

युबारी किंग मेलन क्या है

यह खरबूजा कैंटालूप की एक प्रीमियम किस्म है. यह सिर्फ जापान के होक्काइडो द्वीप के युबारी इलाके में ही उगाई जाती है. यह सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि एक लग्जरी प्रोडक्ट है. यह अपने एकदम गोल आकार, चिकनी जालीदार स्किन, चमकदार गूदे और शानदार मिठास के लिए जाना जाता है.

क्या है इसकी खासियत

इसकी ऊंची कीमत ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यह खरबूजा एक सख्त भौगोलिक पहचान है जिसका मतलब है कि इसे सिर्फ युबारी इलाके में ही उगाया जा सकता है. वहां की मिट्टी ज्वालामुखी के खनिजों से भारी पड़ी है और वहां का मौसम दिन और रात के तापमान में बड़े अंतर के साथ बेजोड़ मिठास और खुशबू बनाता है.

खेती नहीं बल्कि एक साइंस एक्सपेरिमेंट

यह खरबूजा ग्रीन हाउस के अंदर काफी ध्यान से कंट्रोल की गई स्थितियों में उगाया जाता है. किसान तापमान, नमी, सूरज की रोशनी और यहां तक की पानी की क्वालिटी पर भी काफी सटीकता से नजर रखते हैं. कई मामलों में तो हर पौधे पर सिर्फ एक ही खरबूजा उगाया जाता है ताकि सभी पोषक तत्व एक ही खरबूजे में आएं.

कम उत्पादन से मांग बढ़ी

यह खरबूजा हर साल काफी कम मात्रा में पैदा होता है. जो भी फल आकर, मिठास या दिखावट के सटीक स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है. यही कमी दुनिया भर की उत्सुकता और मांग के साथ मिलकर कीमतों को बढ़ा देती है. आपको बता दें कि इस खरबूजे की पहली फसल पारंपरिक रूप से नीलामी में बेची जाती है. आमिर खरीदार अक्सर कंपनियां पब्लिसिटी और रिसर्च को पाने के लिए जोरदार बोली लगाते हैं. एक नीलामी में तो इस खरबूजे का जोड़ा 33 लाख में बिका था.

ये भी पढ़ें: कैसे मनाया जाता है यहूदियों का हनुक्का फेस्टिवल, जिसमें आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया में ले ली 10 लोगों की जान