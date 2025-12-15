हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Expensive Fruit: यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह

Most Expensive Fruit: यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह

Most Expensive Fruit: दुनिया में अपने कई महंगी चीजों के बारे में सुना होगा. लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे खरबूजे के बारे में जिसकी कीमत एक नई गाड़ी से भी ज्यादा है. आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Most Expensive Fruit: जब भी हम महंगी चीजों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर लग्जरी कार या फिर सोना और डायमंड जैसी चीजें ही आती हैं. लेकिन जापान में एक ऐसा खरबूजा है जिसकी कीमत एक नई गाड़ी से भी ज्यादा हो सकती है. इसका नाम है युबारी किंग मेलन. यह सिर्फ जापान में उगाया जाता है और दुनिया में सबसे महंगे फल का खिताब रखता है. आइए जानते हैं कितनी होती है इस खरबूजे की इतनी ज्यादा कीमत होने के पीछे क्या कारण है.

युबारी किंग मेलन क्या है 

यह खरबूजा कैंटालूप की एक प्रीमियम किस्म है. यह सिर्फ जापान के होक्काइडो द्वीप के युबारी इलाके में ही उगाई जाती है. यह सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि एक लग्जरी प्रोडक्ट है. यह अपने एकदम गोल आकार, चिकनी जालीदार स्किन, चमकदार गूदे और शानदार मिठास के लिए जाना जाता है. 

क्या है इसकी खासियत

इसकी ऊंची कीमत ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. यह खरबूजा एक सख्त भौगोलिक पहचान है जिसका मतलब है कि इसे सिर्फ युबारी इलाके में ही उगाया जा सकता है. वहां की मिट्टी ज्वालामुखी के खनिजों से भारी पड़ी है और वहां का मौसम दिन और रात के तापमान में बड़े अंतर के साथ बेजोड़ मिठास और खुशबू बनाता है. 

खेती नहीं बल्कि एक साइंस एक्सपेरिमेंट 

यह खरबूजा ग्रीन हाउस के अंदर काफी ध्यान से कंट्रोल की गई स्थितियों में उगाया जाता है. किसान तापमान, नमी, सूरज की रोशनी और यहां तक की पानी की क्वालिटी पर भी काफी सटीकता से नजर रखते हैं. कई मामलों में तो हर पौधे पर सिर्फ एक ही खरबूजा उगाया जाता है ताकि सभी पोषक तत्व एक ही खरबूजे में आएं.

कम उत्पादन से मांग बढ़ी

यह खरबूजा हर साल काफी कम मात्रा में पैदा होता है. जो भी फल आकर, मिठास या दिखावट के सटीक स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है. यही कमी दुनिया भर की उत्सुकता और मांग के साथ मिलकर कीमतों को बढ़ा देती है. आपको बता दें कि इस खरबूजे की पहली फसल पारंपरिक रूप से नीलामी में बेची जाती है. आमिर खरीदार अक्सर कंपनियां पब्लिसिटी और रिसर्च को पाने के लिए जोरदार बोली लगाते हैं. एक नीलामी में तो इस खरबूजे का जोड़ा 33 लाख में बिका था.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 15 Dec 2025 07:07 PM (IST)
Embed widget