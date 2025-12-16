दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर 16 दिसंबर की सुबह कोहरा छाया रहा, वहीं AQI भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है. इस स्थिति में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज (16 दिसंबर) के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जो खासतौर पर सुबह के समय घने कोहरे और कम विजिबिलिटी को लेकर है.

बीते 24 घंटों में कई इलाकों में कोहरा और प्रदूषण की धुंध एक साथ देखने को मिली, इस दौरान कई वाहनों के दुर्घटना ग्रस्त होने की खबरें सामने आई है. खराब AQI और ठंडा मौसम स्वास्थ्य के साथ कई जोखिम बढ़ा रहा है.

सड़क, रेल और हवाई यात्री रहे सतर्क

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 16 दिसंबर के लिए जारी येलो अलर्ट के बाद सड़क, रेल और हवाई यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है. हालांकि राहत की बात यह है कि आज से हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, जिससे प्रदूषण में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है. मौसम विभाग का मानना है कि ठंडी हवाएं वातावरण में जमी धुंध को हटाने में मदद कर सकती हैं. ऐसे में दिन के समय हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं.

AQI और 21 दिसंबर तक का पूर्वानुमान

दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में AQI 350 के पार बना हुआ है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 380 रहा, पटपड़गंज 368, पंजाबी बाग 420, द्वारका 362 और सैलारपुर 449 दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक 16 दिसंबर को घना कोहरा बना रहेगा और येलो अलर्ट लागू रहेगा. 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक सुबह के समय हल्का कोहरा छा सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जिससे ठंड का असर बना रहेगा.

पश्चिमी विक्षोभ, तेज ठंडी हवाएं और देश का मौसम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 17 और 18 दिसंबर के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, इसका असर दिल्ली-NCR पर भी पड़ सकता है. इस दौरान उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती हैं, जिससे प्रदूषण में कुछ राहत मिलेगी. पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 20 और 21 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश की संभावना है.