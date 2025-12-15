आपने अक्सर देखा होगा, शहर हो या गांव या फिर किसी कस्बे का चौराहा. अक्सर पुलिस के जवान बगैर हेलमेट चलने वाले लोगों के चालान काट दिया करती है. हेलमेट हमारी सुरक्षा और जान की हिफाजत के लिए होता है. लेकिन एक शख्स ऐसा है जो खुलेआम बगैर हेलमेट के बाइक चलाता है लेकिन ट्रैफिक पुलिस चाहकर भी उसका चालान नहीं काट पाती. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे देखने के बाद आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी.

बगैर हेलमेट के घूमता है शख्स, बोला मेरी साइज का बना ही नहीं

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहने वाले हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी एक शख्स को बगैर हेलमेट पकड़ लेते हैं. जब उस शख्स से पूछा जाता है कि आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया है तो शख्स का जवाब सुनकर हेड कांस्टेबल विवेकानंद और आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं. शख्स कहता है कि मैं हेलमेट कैसे लगाऊं मेरी साइज के तो हेलमेट ही नहीं मिलते.

पुलिस वालों ने भी की कोशिश, नहीं हुई कामयाब

इसके बाद पुलिस वाला भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है और झट से कहता है कि आप हमारा हेलमेट लगाकर देखिए, ये तो आपने नई बात कह दी. जब पुलिस वाला उसे अपना हेलमेट देता है तो उस शख्स के बड़े सिर की वजह से हेलमेट फिट ही नहीं आ पाता बल्कि सिर के ऊपरी हिस्से में ही फंसकर रह जाता है. इस पर पुलिस वाला भी कहता है कि आपका अब क्या चालान काटूं. इसके बाद पुलिस वाला वीडियो में देखकर कहता है कि हेलमेट बनाने वाली कंपनियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बड़े साइज के हेलमेट बनाए जिससे ऐसे लोगों को दिक्कत ना आए. इस शख्स का नाम विनय सिंह है.

यूजर्स बोले, भाई की मौज है

वीडियो को Traffic police vivekanand Tiwari नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई की तो फुल मौज है. एक और यूजर ने लिखा...भाई गजब हो, चाहकर भी चालान नहीं कट सकता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे बाप रे, इस साइज का हेलमेट कहां मिलेगा.

