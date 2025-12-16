श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 के सातवें मुकाबले में 2 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है.

श्रीलंकाई टीम ने इस टूर्नामेंट के शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं. ग्रुप बी में उनके साथ बांग्लादेश की टीम भी अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि अफगानिस्तान और नेपाल की टीम अगले दौर के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी हैं.

ग्रुप ए में भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच में जगह बना चुकी है, जबकि पाकिस्तान और यूएई के पास अंतिम टिकट हासिल करने का मौका है.

आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में सोमवार को खेले गए इस मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी अफगानी टीम 49.5 ओवरों में 235 रन पर सिमट गई. इस टीम को महज 9 रन पर खालिद अहमदजई (6) के रूप में बड़ा झटका लगा.

यहां से फैसल ने ओस्मान शादत के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। फैसल 39 रन बनाकर आउट हुए.

इसके बाद उजैरउल्लाह नियाजी और कप्तान महबूब खान ने 25-25 रन टीम के खाते में जोड़े, जबकि नूरिस्तानी उमरजई ने 29 रन का योगदान दिया. अजीजुल्लाह मिआखिल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

विपक्षी टीम की तरफ से सेठमिका सेनेविरत्ने और दुलनिथ सिगेरा ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि रसिथ निमसरा और चमिका हीनातिगला ने 2-2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में श्रीलंका ने 49.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली. सलामी जोड़ी ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. सामंथा महावितान और विरन चामुदिथा ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवरों में 55 रन की साझेदारी की.

विरन 83 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 62 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद चमिका हीनातिगला ने 57 गेंदों में 51 रन की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई.

अफगानिस्तान की ओर से नूरिस्तानी उमरजई ने 3 विकेट निकाले, जबकि वहीदुल्लाह जादरान, सलाम खान अहमदजई, रूहुल्लाह अरब और उजैरुल्लाह नियाजई ने 1-1 विकेट हासिल किया.

आरएसजी