यह दिन उन पिताओं के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने अपने परिवार का सहारा बनकर उनकी सुरक्षा की और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए दिन-रात मेहनत की.