हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में अयोध्या तो पाकिस्तान में यहां आता है बंपर चढ़ावा, वहां कैसे मैनेज होता है सिस्टम?

भारत में अयोध्या तो पाकिस्तान में यहां आता है बंपर चढ़ावा, वहां कैसे मैनेज होता है सिस्टम?

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर इस वक्त दान चोरी विवाद से घिरा हुआ है. इसी बीच आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में कहां आता है बंपर चढ़ावा और कैसे मैनेज किया जाता है वहां सिस्टम.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 04 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दाता दरबार, पंजाब सरकार के औकाफ विभाग द्वारा प्रबंधित है।
  • दान की गिनती सीसीटीवी निगरानी, सीधे सरकारी खातों में जमा।
  • करोड़ों का वार्षिक दान, रोज हजारों को मुफ्त भोजन मिलता।

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी ने एक बार फिर से इस बात पर ध्यान खींचा है कि धार्मिक संस्थान भारी मात्रा में मिलने वाले दान का प्रबंधन कैसे करते हैं. जिस तरफ अयोध्या के मंदिर को पूरे भारत से भक्तों से भारी मात्रा में चढ़ावा मिलता है वहीं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सूफी दरगाह, लाहौर में दाता दरबार को भी हर साल नकद, सोना, विदेशी मुद्रा और लंगर के रूप में अरबों पाकिस्तानी रुपये का दान मिलता है. 

कौन करता है दाता दरबार का प्रबंधन?

सूफी संत हजरत दाता गंज बख्श अली हुजविरी को समर्पित दाता दरबार को पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दक्षिण एशिया की सबसे प्रमुख सूफी दरगाह में से एक माना जाता है. 1960 में राष्ट्रीयकरण के बाद से यह दरगाह पंजाब सरकार के औकाफ और धार्मिक मामलों के विभाग के सीधे कंट्रोल में है. किसी निजी ट्रस्ट या फिर वंशानुगत संरक्षकों द्वारा प्रबंधित होने के बजाय सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक और सिविल सेवक इसके रोजमर्रा के कामकाज, वित्त, रखरखाव और सुरक्षा को संभालते हैं. 

दान सख्त निगरानी में होता है 

दरगाह को हर साल भक्तों से भारी मात्रा में नकद, सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा मिलती है. पूरे परिसर में 44 से ज्यादा दान पेटी रखी गई हैं. ये पेटियां सिर्फ अधिकृत सरकारी अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही खोली जाती हैं. गिनती की प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी सर्विलेंस के जरिए की जाती है और साथ ही जमा की गई राशि सीधे सरकारी खातों में जमा की जाती है. पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड ने एक ऑनलाइन नजराना पोर्टल भी शुरू किया है. यह दुनिया भर के भक्तों को बैंकिंग सेवा और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से योगदान करने की सुविधा देता है.

यह भी पढ़ेंः देश क्यों खरीदते हैं कटे-फटे टायर, जानें कहां होता‌ है इनका इस्तेमाल?

सालाना दान करोड़ों रुपये तक पहुंचता है 

सरकारी ऑडिट रिपोर्ट और औकाफ विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दरगाह को सिर्फ चढ़ावे से ही सालाना लगभग 300 मिलियन से 400 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की इनकम होती है. अधिकारियों ने निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और दान के प्रबंधन पर सख्त निगरानी लागू करने के बाद कलेक्शन में भारी वृद्धि की सूचना दी है.

आपको बता दें कि नकद चढ़ावे के अलावा दाता दरबार को सोने के आभूषण, चांदी, पारंपरिक चादर और विदेशी मुद्रा के रूप में दान मिलता है. सरकारी खातों में जमा करने से पहले इन्हें पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणाली के जरिये बदला जाता है.

इसी के साथ औकाफ विभाग के पास दाता दरबार परिसर और उसके आसपास 300 से ज्यादा कमर्शियल दुकान और प्रॉपर्टीज हैं. इतनी जगहों से मिलने वाले किराए से अतिरिक्त कमाई होती है. साथ ही दाता दरबार के सबसे चैरीटेबल कामों में से एक है बड़े पैमाने पर चलने वाला कम्युनिटी किचन. हर दिन 30000 से 60000 लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है. सालाना उर्स के दौरान यह संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पाकिस्तान और पड़ोसी देशों से श्रद्धालु आते हैं. 

लंगर के लिए सरकारी मदद और श्रद्धालुओं के दान से फंड मिलता है. श्रद्धालु नियमित रूप से आटा, चावल, चीनी, खाना पकाने का तेल, मीट और खाने पीने का दूसरा सामान दान करते हैं.

मल्टी लेयर सिक्योरिटी से दरगाह की सुरक्षा 

क्योंकि दाता दरबार को पहले सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ा है और साथ ही यहां साल भर भारी भीड़ रहती है, इस वजह से यहां सुरक्षा के करीब इंतजाम किए गए हैं. दरगाह की निगरानी हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम से की जाती है. पंजाब पुलिस, एलिट फोर्स और औकाफ विभागों के कर्मचारी मिलकर सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हैं. आने वाले लोगों की जांच के लिए एंट्री पॉइंट्स पर वॉक-थ्रू मेटल डिटेक्टर और आधुनिक स्कैनिंग उपकरण लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ेंः पुराने समय में जमीन के नीचे क्यों दबाकर रखा जाता था खजाना, जानें कहां से हुई थी इसकी शुरुआत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Mandir Pakistan Data Darbar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
भारत में अयोध्या तो पाकिस्तान में यहां आता है बंपर चढ़ावा, वहां कैसे मैनेज होता है सिस्टम?
भारत में अयोध्या तो पाकिस्तान में यहां आता है बंपर चढ़ावा, वहां कैसे मैनेज होता है सिस्टम?
जनरल नॉलेज
Scrap Tyres: देश क्यों खरीदते हैं कटे-फटे टायर, जानें कहां होता‌ है इनका इस्तेमाल?
देश क्यों खरीदते हैं कटे-फटे टायर, जानें कहां होता‌ है इनका इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Buried Treasure: पुराने समय में जमीन के नीचे क्यों दबाकर रखा जाता था खजाना, जानें कहां से हुई थी इसकी शुरुआत?
पुराने समय में जमीन के नीचे क्यों दबाकर रखा जाता था खजाना, जानें कहां से हुई थी इसकी शुरुआत?
जनरल नॉलेज
US Independence Day: 2 जुलाई को आजाद हुआ था अमेरिका, फिर 4 जुलाई को क्यों मनाया जाता है उसका स्वतंत्रता दिवस
2 जुलाई को आजाद हुआ था अमेरिका, फिर 4 जुलाई को क्यों मनाया जाता है उसका स्वतंत्रता दिवस
Advertisement

वीडियोज

2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Bollywood News: 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट संग शादी करेंगे आमिर खान, खास होगी नई शुरुआत (03.07.26)
Chitra Tripathi : चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट पर 'जीरो ट्रस्ट'! | Champat Rai | SIT
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
खामेनेई के अंतिम संस्कार में हाथ जोड़कर भावुक हुए गालिबाफ और अराघची, देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
यूपी में चुनावी बिगुल फूंकेंगे चिराग पासवान, विपक्ष के इस खास नैरेटिव को बनाएंगे निशाना
इंडिया
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: RSS के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
वैभव सूर्यवंशी के ‘New Chapter’ स्टोरी से मची हलचल, डेब्यू का इशारा या नया सरप्राइज?
बॉलीवुड
Dhamaal 4 को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी , लेकिन बदले जाएंगे 'अशलील शब्द' जानें- कितना है रन टाइम
'धमाल 4' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी , लेकिन बदले जाएंगे 'अशलील शब्द' जानें- कितना है रन टाइम
विश्व
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए पाकिस्तान पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
बलूचिस्तान में सुसाइड अटैक, ग्वादर में मार गिराए PAK पैरामिलिट्री के 30 जवान, BLA का बड़ा दावा
जम्मू और कश्मीर
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
अमरनाथ यात्रा: बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या, पैसे मांगने के लगाए आरोप
ट्रेंडिंग
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
MBA Chaiwala को इंटरनेट ने 'मारा' फिर प्रफुल्ल बिल्लोरे बोले- अभी हम जिंदा हैं, लोगों ने ली मौज
ENT LIVE
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
Rajkumar Hirani की Pritam and Pedro ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters Review: किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ENT LIVE
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
Minions and Monsters ने किया निराश, मजेदार कहानी की रही कमी
ABP NEWS
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
Viral Video: खिड़की के बाहर बैठकर फर्राटा, खतरनाक स्टंट हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Viral Video: सरकारी गाड़ी, सड़क पर गुंडागर्दी!
Embed widget