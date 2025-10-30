हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकॉस्ट कटिंग के लिए बना इमोजी कैसे बन गया ग्लोबल चैटिंग टूल? जान लें पूरा मामला

कॉस्ट कटिंग के लिए बना इमोजी कैसे बन गया ग्लोबल चैटिंग टूल? जान लें पूरा मामला

अपने रोज के हजारों मैसेजेस में हम इमोजी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका आविष्कार किसने किया. आइए हम आपको इन इमोजी के पीछे की दिलचस्प कहानी बताते हैं.

By : दीपाली बिष्ट  | Updated at : 30 Oct 2025 09:52 AM (IST)
अपने रोज के हजारों मैसेजेस में हम इमोजी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका आविष्कार किसने किया. आइए हम आपको इन इमोजी के पीछे की दिलचस्प कहानी बताते हैं.

अपनी फीलिंग्स को चैट करते वक्त एक्सप्रेस करना कितना आसान हो गया है. अपनी बात कहने के लिए बस उसके जैसा इमोजी चूज करना होता है और सामने वाला आसानी से बिना कुछ कहे आपकी बात समझ जाता है.

1/7
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमोजी का इन्वेंशन सिर्फ फिलिंग एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया था. लेकिन धीरे-धीरे ये ग्लोबल लैंगुएज बन गई.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इमोजी का इन्वेंशन सिर्फ फिलिंग एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया था. लेकिन धीरे-धीरे ये ग्लोबल लैंगुएज बन गई.
2/7
NTT DOCOMO में काम करने वाले शिगेताका कुरिटा ने इसका इन्वेंशन किया. दरअसल, साल 1999 में जापान में टेकस्ट कम्युनिकेशन तेजी से बढ़ रहा था.
NTT DOCOMO में काम करने वाले शिगेताका कुरिटा ने इसका इन्वेंशन किया. दरअसल, साल 1999 में जापान में टेकस्ट कम्युनिकेशन तेजी से बढ़ रहा था.
3/7
लेकिन उस समय टेकस्ट करना काफी महंगा हुआ करता था. उस समय अनलिमिटेड प्लांस नहीं थे, जिस कारण मैसेज करते टाइम कैरेक्टर लिमिट के हिसाब से चार्ज किया जाता था.
लेकिन उस समय टेकस्ट करना काफी महंगा हुआ करता था. उस समय अनलिमिटेड प्लांस नहीं थे, जिस कारण मैसेज करते टाइम कैरेक्टर लिमिट के हिसाब से चार्ज किया जाता था.
4/7
साथ ही, तब जापान में एक ट्रेडिशन था कांजिका. इसमें बड़ी बाते बस एक सिंबल के जरिए कही जाती थीं. इन्हें देखकर कुरिटा ने 176 आइकंस 12 बाय 12 के ग्रिड पर बनाए और ये बना दुनिया का सबसे पहला इमोजी सेट.
साथ ही, तब जापान में एक ट्रेडिशन था कांजिका. इसमें बड़ी बाते बस एक सिंबल के जरिए कही जाती थीं. इन्हें देखकर कुरिटा ने 176 आइकंस 12 बाय 12 के ग्रिड पर बनाए और ये बना दुनिया का सबसे पहला इमोजी सेट.
5/7
ये इमोजी सिर्फ जापान के आई मोड फोन में आए थे. लेकिन 2008 में जब एप्पल ने अपना आई फोन लॉन्च किया तो उन्होंने इसमें एक इमोजी कीबोर्ड छिपाकर रखा था, जो हिडेन फीचर था.
ये इमोजी सिर्फ जापान के आई मोड फोन में आए थे. लेकिन 2008 में जब एप्पल ने अपना आई फोन लॉन्च किया तो उन्होंने इसमें एक इमोजी कीबोर्ड छिपाकर रखा था, जो हिडेन फीचर था.
6/7
जापान के कुछ लोगों ने इस फीचर को अनलॉक कर दिया, जिससे जापान में इमोजी का इस्तेमाल शुरू हो गया. इसके बाद एप्पल ने इसे फॉर्मली अनाउंस कर दिया.
जापान के कुछ लोगों ने इस फीचर को अनलॉक कर दिया, जिससे जापान में इमोजी का इस्तेमाल शुरू हो गया. इसके बाद एप्पल ने इसे फॉर्मली अनाउंस कर दिया.
7/7
इमोजी का ग्लोबल इस्तेमाल 2010 के बाद से शुरू हुआ, जब गूगल और एप्पल ने मिलकर इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया. इस तरह इमोजी हमारी चैटिंग का हिस्सा बन गए.
इमोजी का ग्लोबल इस्तेमाल 2010 के बाद से शुरू हुआ, जब गूगल और एप्पल ने मिलकर इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया. इस तरह इमोजी हमारी चैटिंग का हिस्सा बन गए.
Published at : 30 Oct 2025 09:52 AM (IST)
Tags :
Emoji Invention Oof Emoji In Japan Shigetaka Kurita Apple And Google Standardize Emoji

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
बिहार में 'ओसामा शहाब' पर सियासी घमासान
Rahul-Tejashwi का क्या है 'N' फॉर्मूला?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Phalodi Satta Bazaar Prediction: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर फलोदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला सर्वे, जानें किसको दीं कितनी सीटें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
गाजियाबाद में BJP पार्षद की कार पर फायरिंग, बाल-बाल बचीं; गोली चलाकर भागे बाइक सवार
विश्व
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
चीन में जाकर कमाया 1 लाख तो भारत में आकर कितनी हो जाएगी कीमत? वैल्यू जानकर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, रोहित के साथ सूर्यकुमार यादव भी हुए शामिल
टेलीविजन
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
क्या बिग बॉस 19 होस्ट करने के लिए सलमान खान को मिल रही 150-200 करोड़ फीस? प्रोड्यूसर ने बताया सच
यूटिलिटी
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
गजब है PPF में 1.5 लाख के इनवेस्टमेंट की ताकत, इतने साल बाद हर महीने मिलेंगे टैक्स फ्री 99 हजार रुपये
शिक्षा
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
GATE एग्जाम के आवेदन फॉर्म में सुधार का अंतिम मौका, जानें किन जानकारियों में कर सकते हैं बदलाव
ट्रेंडिंग
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
भोजपुरी गाने पर देसी भाभी ने दिखाया जवानी का जलवा, वायरल वीडियो देख होश खो बैठे यूजर्स
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget