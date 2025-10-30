एक्सप्लोरर
कॉस्ट कटिंग के लिए बना इमोजी कैसे बन गया ग्लोबल चैटिंग टूल? जान लें पूरा मामला
अपने रोज के हजारों मैसेजेस में हम इमोजी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका आविष्कार किसने किया. आइए हम आपको इन इमोजी के पीछे की दिलचस्प कहानी बताते हैं.
अपनी फीलिंग्स को चैट करते वक्त एक्सप्रेस करना कितना आसान हो गया है. अपनी बात कहने के लिए बस उसके जैसा इमोजी चूज करना होता है और सामने वाला आसानी से बिना कुछ कहे आपकी बात समझ जाता है.
Published at : 30 Oct 2025 09:52 AM (IST)
