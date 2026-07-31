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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी

2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी

India Cricket Schedule 2026 Test: भारतीय टीम को साल 2026 का अंत होने से पहले दो टेस्ट सीरीज खेलनी हैं. जान लीजिए पूरा शेड्यूल और इन मैचों का WTC फाइनल की रेस पर क्या असर पड़ेगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Jul 2026 05:37 PM (IST)
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क्रिकेट टीमों और उनके फैंस के लिए साल 2027 बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. अगले साल वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है, लेकिन उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा. फाइनल मुकाबला 9 जून-13 जून तक लंदन स्थित ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टेबल का मौजूदा हाल जानें तो टीम इंडिया अभी 48.15 पीसीटी (पॉइंट्स परसेंट) के साथ पांचवें पायदान पर है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीम उससे बहुत आगे हैं. यहां जान लीजिए साल 2026 में भारतीय टीम को कितने टेस्ट मैच और खेलने हैं और उनका फाइनल के समीकरण पर क्या असर पड़ेगा.

2026 में कितने मैच बाकी?

भारतीय टीम को साल 2026 खत्म होने से पहले 4 टेस्ट मैच और खेलने हैं. पहले टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां उसे 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. उसके बाद अक्टूबर-नवंबर के समय भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां दोनों टीमों के बीच नवंबर महीने में 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के समीकरण को देखते हुए भारतीय टीम को इन 4 मैचों में ज्यादा से ज्यादा जीत दर्ज करनी होंगी. दरअसल WTC 2025-27 चक्र में टीम इंडिया के 9 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, जिनमें उसे कम से कम 7 मुकाबले जीतने बहुत जरूरी हैं.

चारों मैच जीते तो मिलेगा फायदा

भारतीय टीम का पॉइंट्स परसेंट अभी सिर्फ 48.15 का है. अगर इस साल टीम इंडिया श्रीलंका और न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप कर देती है, तो भारतीय टीम का पॉइंट्स परसेंट 64.01 पर पहुंच जाएगा, जो फाइनल की रेस में भारत को बहुत अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा. बताते चलें कि WTC 2025-27 चक्र में टीम इंडिया की आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी, जो अगले साल जनवरी-फरवरी के समय में खेली जाएगी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 31 Jul 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
India Cricket Schedule TEAM INDIA WTC 2025-27
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