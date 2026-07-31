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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील

अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील

सोनम वांगचुक एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है, दोस्तों में मैं अपने गांव पहुंच गया हूं. मेरे पीछे डूबता सूरज और सिंधु नदी है. यहां मैं विश्राम कर रहा हूं. दोबारा उर्जा प्राप्त कर रहा हूं. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Jul 2026 11:33 PM (IST)
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जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक हाल ही में जंतर मंतर पर अपने प्रदर्शन को लेकर चर्चा में आए थे. उन्होंने 26 दिन की भूख हड़ताल की थी. हालांकि, सरकार के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था. अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है.

इस वीडियो में उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारी छात्रों और सरकार की तरफ से वादे पूरे करने की उम्मीद जताई है. सोनम वांगचुक एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा है, दोस्तों में मैं अपने गांव पहुंच गया हूं. मेरे पीछे डूबता सूरज और सिंधु नदी है. यहां मैं विश्राम कर रहा हूं. दोबारा उर्जा प्राप्त कर रहा हूं. 

स्टूडेंट पर कानूनी कार्रवाई न करें, पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दें

इसके अलावा उन्होंने कहा, 'जैसा में कश्मीर से आते वक्त सरकार से कह रहा था कि अनशन तोड़ते वक्त जो लिखित वादे किए गए थे, उन्हें पूरा करें. प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कानूनी कार्रवाई न करें. उसी तरफ में याद दिलाना चाहूंगा उन छात्रों का जिन्होंने आत्महत्या की थी. उनके घर परिवारों को मुआवजा देने का. अब उसका भी वक्त आ गया है. हर चीज जो वक्त पर पूरी हो, उसकी कीमत होती है. तो मैं यह याद दिलाना चाहूंगा.'

'हमें भक्त नहीं बनना है, गलत को गलत, सही को सही कहना है'

वांगचुक ने कहा, 'साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं कह रहा था कि मुझे कितना गर्व है कि रेलवे के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पर. जो कश्मीर तक बनाने में लगे हैं. इस पर भी कुछ लोग नाराज थे, कि मैं सरकार की तारीफ क्यों कर रहा हूं. क्या हम इतने तंग नजर हो चुके हैं, क्या कोई विभाग, जैसे इसरो मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट उतारे तो क्या हम उनकी भी प्रशंसा नहीं करेंगे. यह भारतीय रेल है. भारत की रेल सेवा है. कितने इंजीनियर और अफसरों ने मिलकर यह रेल लाइन बिछाई है. कृपया दिमाग को जरा खोले रखिए. चाहें पक्ष हो या विपक्ष हो. यह देश हमको मिलकर बनाना है. आपको भक्त नहीं बनना है. गलत को गलत कहना है. सही को सही कहना है.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 31 Jul 2026 11:33 PM (IST)
Tags :
Sonam Wangchuk NEWS LADAKH
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