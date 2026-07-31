किसके कहने पर बदलती है खिलाड़ियों की ड्रेस, क्या हैं रंग तय करने के नियम?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नई जर्सी में सांस्कृतिक प्रतीक, देवनागरी में 'इंडिया' है.

भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच विश्व कप के लिए भगवा रंग की नई ड्रेस पेश की गई है. कई साल से नीले रंग की पोशाक में दिखने वाली भारतीय टीम की इस ड्रेस के कलर को लेकर देश भर में चर्चा शुरू हो गई है. ऐसे में कई हॉकी प्रेमियों के मन में एक सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसी भी खिलाड़िओं की ड्रेस में बदलाव करने या उसके रंग में बदलाव का फरमान कौन देता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की खेल यूनिफॉर्म के रंग और उसके डिजाइन को तय करने के लिए कौन से नियम लागू होते हैं, चलिए इसके बारे विस्तार से जानें.

कौन करता है खिलाड़ियों की ड्रेस बदलने का फैसला?

किसी भी गेम में खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म कैसी होगी, इसका फैसला देश के राष्ट्रीय खेल महासंघ के द्वारा लिया जाता है. जैसे क्रिकेट में बीसीसीआई और हॉकी में हॉकी इंडिया के पास इस बात का अंतिम अधिकार होता है कि वे टीम की जर्सी के लिए मंजूरी देंगे या फिर उसे खारिज करेंगे. ये ही बड़ी-बड़ी प्रायोजक कंपनियों के साथ मिलकर डील करते हैं और यूनिफॉर्म से जुड़ी नई नीतियां तय करते हैं. किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या फिर राजनीति के बिना खेल निकाय ही अपनी टीम की नई किट और उसके डिजाइन पर मुहर लगाते हैं.

खिलाड़ियों और कोचों की सलाह

मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों और उनके कोचों की प्रतिक्रिया यूनिफॉर्म तय करने में अहम भूमिका निभाती है. इसीलिए बीसीसीआई और हॉकी इंडिया आदि नई ड्रेस तैयार करते समय टीम के सदस्यों से उनकी सुविधा, कपड़े की क्वालिटी और मैदान पर दिखने की स्पष्टता को लेकर विचार-विमर्श करते हैं. अगर खिलाड़ियों को पुरानी जर्सी में दौड़ने, झुकने या मैच के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उनकी मांग पर परिधान के कपड़े, कटिंग और रंग के शेड में आवश्यक सुधार किए जाते हैं ताकि खेल प्रभावित न हो सके.

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जर्सी में क्यों किया जाता है बदलाव?

समय के साथ आधुनिक खेल स्टेडियमों और उनके मैदानों की बुनावट में बड़े बदलाव आए हैं. अब आधुनिक टर्फ और हाई-डेफिनिशन (HD) टीवी प्रसारण के हिसाब से ड्रेस का चयन किया जाता है.

कई बार स्टेडियम की पृष्ठभूमि, दूधिया रोशनी (फ्लडलाइट्स) या सिंथेटिक टर्फ के रंग के कारण पुरानी जर्सी में खिलाड़ियों को देखना मुश्किल हो जाता है.

ऐसे में कैमरे और दर्शकों के लिए विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पोशाक के रंग या उसके कंट्रास्ट में बदलाव किया जाता है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की जर्सी का रंग चुनने के लिए कोई सख्त लिखित या वैश्विक नियम मौजूद नहीं है. दुनिया का कोई भी देश या खेल संघ अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रंग का चयन कर सकता है. हालांकि, ज्यादातर देश अपनी सांस्कृतिक पहचान, इतिहास या राष्ट्रीय प्रतीकों को ध्यान में रखकर ही यूनिफॉर्म के रंग का चुनाव करते हैं.

आमतौर पर खेल संघ अपनी राष्ट्रीय टीमों के परिधान के लिए देश के ध्वज या राष्ट्रीय चिन्हों के रंगों को प्राथमिकता देते हैं. भारत में क्रिकेट और हॉकी की टीमों ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित होकर गहरे नीले रंग को अपनी पहचान बनाया था.

नीले से क्यों किया गया भगवा रंग?

आज के समय में अंतरराष्ट्रीय हॉकी अब हरे घास के मैदानों के बजाय नीले रंग के सिंथेटिक टर्फ पर खेली जाती है. जब भारतीय खिलाड़ी नीली जर्सी पहनकर नीले टर्फ पर उतरते थे, तो मैदान और जर्सी का रंग एक जैसा हो जाता था. इसी वजह से बहुत तेज स्पीड से चलने वाले मैच में खिलाड़ियों को अपने साथी खिलाड़ी और घूमती हुई गेंद को पहचानने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इसीलिए विजिबिलिटी सुधारने के लिए नीले से भगवा रंग बदलना पड़ा.

नई भगवा जर्सी की क्या है खासियत?

भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी मुख्य रूप से केसरिया रंग की बनाई गई है. हॉकी इंडिया का मानना है कि यह रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के शीर्ष रंग और उगते सूरज से लिया गया है, जो साहस, बलिदान और विजय की भावना को दर्शाता है.

नई जर्सी की रूपरेखा एक भारत, श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. पोशाक के कपड़े पर मंडला कला शैली के विशेष ग्राफिक्स उकेरे गए हैं, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं.

इसके अलावा, जर्सी के छाती वाले हिस्से पर सुदर्शन चक्र का एक आधुनिक चित्र बनाया गया है, जो टीम की शक्ति, गतिशीलता, अनुशासन और मैदान पर अटूट एकजुटता का प्रतीक माना जाता है.

इस नई ड्रेस के किनारों और कॉलर पर गहरे नेवी-ब्लू रंग की पट्टियां दी गई हैं, जो अशोक चक्र से ली गई हैं और निरंतर प्रगति और एकाग्रता को दर्शाती हैं. कंधों पर राष्ट्रध्वज के तीन रंगों की पाइपिंग की गई है.





इस बार की यूनिफॉर्म में सबसे खास बात यह है कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए INDIA शब्द को देवनागरी लिपि से प्रभावित एक बेहद आधुनिक और आकर्षक शैली में लिखा गया है, जो इसे बेहद अनोखा लुक देता है.

केसरिया रंग की मेन यूनिफॉर्म के साथ-साथ भारतीय हॉकी टीमों के लिए एक वैकल्पिक सफेद किट भी तैयार की गई है. इस सफेद जर्सी में भी वे सभी सांस्कृतिक ग्राफिक्स, सुदर्शन चक्र, देवनागरी ब्रांडिंग और तिरंगे की पाइपिंग मौजूद रहेगी जो मुख्य किट में दी गई है.

अगर किसी मैच में सामने वाली विरोधी टीम का परिधान भी केसरिया या उससे मिलता-जुलता होता है, तो भारतीय खिलाड़ी इस विकल्प के तौर पर तैयार की गई सफेद पोशाक को पहनकर मैदान में उतरेंगे.

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