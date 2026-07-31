#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी

दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी

BJP MLC Devesh Kumar Resign: देवेश कुमार मार्च 2021 में राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनीत हुए थे. 2027 में कार्यकाल पूरा होता लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने उनका इस्तीफा ले लिया.

Written By : परमानंद सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 31 Jul 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार (Devesh Kumar) ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को इस्तीफा दे दिया है. माना जा रहा है कि देवेश कुमार का यह इस्तीफा उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के बेटे दीपक प्रकाश (Deepak Prakash) के मंत्री पद को बचाने के लिए हुआ है. सबसे बड़ा सवाल है कि दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार का ही इस्तीफा क्यों लिया गया? पढ़ें इनसाइड स्टोरी.

देवेश कुमार मार्च 2021 में राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनीत हुए थे. 2027 में कार्यकाल पूरा होता लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने उनका इस्तीफा ले लिया. यह इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार में बांकीपुर का उपचुनाव संपन्न हुआ है. इस्तीफे को इस चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

…तो इसलिए कुशवाहा को दिया भाव

जेडीयू के एक नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बताया कि बांकीपुर उपचुनाव में कुशवाहा वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़ा रहा. कुशवाहा कि जितना वोट बैंक है उतना पार्टी के प्रत्याशी को मिला है. सवर्ण में भूमिहार वोटर बीजेपी से दूर रहा. देवेश कुमार भूमिहार जाति से आते हैं. ऐसे में यह एक कड़ी मानी जा रही है कि उपचुनाव में कुशवाहा के वोट बैंक को देखते हुए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को भाव दिया है. बेटे के लिए पार्टी के एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया.

यह भी पढ़ें- BJP उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुकी! MLC का इस्तीफा, दीपक प्रकाश की कुर्सी सेफ

इस्तीफे को बीजेपी कैसे देख रही है?

देवेश कुमार का ही इस्तीफा क्यों लिया गया यह जानने के लिए बीजेपी से जुड़े नेताओं से संपर्क किया गया. बीजेपी के एक नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि देवेश कुमार बीजेपी के कई बड़े नेताओं के करीबी रहे हैं. यह वह लॉबी है जो बीजेपी के अंदर गुटबाजी करती है. गुटबाजी एक वजह बनी कि इनका पत्ता साफ कर दिया गया.

बीजेपी नेता ने यह भी दावा किया कि आठ महीने का ही कार्यकाल देवेश कुमार का बचा था और यही वजह है कि चुनावी रुझान और वोटर के मिजाज को देखते हुए पार्टी ने यह बड़ा कदम उठाया है. अब सवाल यह भी उठ रहा है कि आठ महीने बाद दीपक प्रकाश का क्या होगा? क्या बीजेपी ने आठ महीने के लिए ही यह कदम उठया है? अब देखना होगा कि आने वाले समय में और क्या कुछ होता है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: प्रशांत किशोर या BJP कौन आगे? 3 ताजा सर्वे ने किया हैरान

Published at : 31 Jul 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Deepak Prakash Devesh Kumar BIHAR NEWS Devesh Kumar Resign
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
बिहार
बिहार में होगी बंपर बहाली, सम्राट सरकार में भरे जाएंगे 1.72 लाख पद
बिहार में होगी बंपर बहाली, सम्राट सरकार में भरे जाएंगे 1.72 लाख पद
बिहार
BJP उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुकी! MLC का इस्तीफा, दीपक प्रकाश की कुर्सी सेफ
BJP उपेंद्र कुशवाहा के आगे झुकी! MLC का इस्तीफा, दीपक प्रकाश की कुर्सी सेफ
बिहार
पटना में बनेगा PM मोदी का मंदिर, यहां हुआ फैसला
पटना में बनेगा PM मोदी का मंदिर, यहां हुआ फैसला
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग', संसद में PM मोदी ने की कैबिनेट बैठक
'गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग', संसद में PM मोदी ने की कैबिनेट बैठक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आकाश आनंद से मायावती असहज या बन रहीं सुरक्षा कवच! बार-बार क्यों देनी पड़ रही सफाई?
आकाश आनंद से मायावती असहज या बन रहीं सुरक्षा कवच! बार-बार क्यों देनी पड़ रही सफाई?
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: तो भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
इंडिया
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
इंडिया
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget