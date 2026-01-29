हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या मौत आने से पहले ही इंसान को हो जाता है इसका अंदाजा, जानें 7 दिन पहले क्या होता है?

मौत से पहले शरीर द्वारा दिए गए संकेत कोई रहस्य नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक तैयारी होते हैं. विज्ञान इन्हें जैविक बदलाव मानता है, जबकि परंपराएं इन्हें आध्यात्मिक संकेतों से जोड़ती हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 29 Jan 2026 06:33 PM (IST)
क्या इंसान को अपनी मौत से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या शरीर और मन पहले ही यह इशारा देने लगते हैं कि अंत करीब है? सदियों से लोग यह सवाल पूछते आए हैं. कोई इसे विज्ञान से जोड़ता है, तो कोई धार्मिक ग्रंथों में इसका जवाब खोजता है. हैरानी की बात यह है कि आधुनिक मेडिकल साइंस और प्राचीन मान्यताएं, दोनों ही मृत्यु से पहले होने वाले कुछ खास बदलावों की ओर इशारा करती हैं. इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश इस रिपोर्ट में की गई है.

मेडिकल साइंस के मुताबिक, जब शरीर जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तो कई शारीरिक प्रक्रियाएं धीरे-धीरे धीमी पड़ने लगती हैं. डॉक्टरों और पालीएटिव केयर विशेषज्ञों के अनुसार, मौत से कुछ दिन पहले शरीर खुद को ऊर्जा बचाने की स्थिति में ले जाता है.
मृत्यु के करीब पहुंचते व्यक्ति को अक्सर भूख और प्यास बहुत कम लगने लगती है. पाचन तंत्र सुस्त हो जाता है, जिससे खाना-पानी लेने की इच्छा खत्म होने लगती है. यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया मानी जाती है.
Published at : 29 Jan 2026 06:33 PM (IST)
Death Symptoms Signs Before Death End Of Life Signs

