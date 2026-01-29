एक्सप्लोरर
क्या मौत आने से पहले ही इंसान को हो जाता है इसका अंदाजा, जानें 7 दिन पहले क्या होता है?
मौत से पहले शरीर द्वारा दिए गए संकेत कोई रहस्य नहीं, बल्कि शरीर की स्वाभाविक तैयारी होते हैं. विज्ञान इन्हें जैविक बदलाव मानता है, जबकि परंपराएं इन्हें आध्यात्मिक संकेतों से जोड़ती हैं.
क्या इंसान को अपनी मौत से पहले कोई संकेत मिलते हैं? क्या शरीर और मन पहले ही यह इशारा देने लगते हैं कि अंत करीब है? सदियों से लोग यह सवाल पूछते आए हैं. कोई इसे विज्ञान से जोड़ता है, तो कोई धार्मिक ग्रंथों में इसका जवाब खोजता है. हैरानी की बात यह है कि आधुनिक मेडिकल साइंस और प्राचीन मान्यताएं, दोनों ही मृत्यु से पहले होने वाले कुछ खास बदलावों की ओर इशारा करती हैं. इन्हीं संकेतों को समझने की कोशिश इस रिपोर्ट में की गई है.
