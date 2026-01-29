क्या मौत आने से पहले ही इंसान को हो जाता है इसका अंदाजा, जानें 7 दिन पहले क्या होता है?

मेडिकल साइंस के मुताबिक, जब शरीर जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तो कई शारीरिक प्रक्रियाएं धीरे-धीरे धीमी पड़ने लगती हैं. डॉक्टरों और पालीएटिव केयर विशेषज्ञों के अनुसार, मौत से कुछ दिन पहले शरीर खुद को ऊर्जा बचाने की स्थिति में ले जाता है.