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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स

कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स

किसी चीज के लिए जलन क्या-क्या करा सकती है, यह वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है. शख्स ने नई कार खरीदी थी, लेकिन जलन के कारण पड़ोसियों ने रात में उस पर कई स्क्रैच डाल दिए. वीडियो वायरल है...

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Oct 2026 01:10 PM (IST)
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किसी के लिए नई कार खरीदना जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक होता है. इसके लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई से पैसे जोड़ते हैं और सपने पूरे करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करते हैं. लेकिन अगर कोई उनकी खुशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो दुख होना लाजमी है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. वीडियो में एक नई कार पर जगह-जगह खरोंच के निशान दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि कार मालिक के पड़ोसियों ने जलन के कारण रात में उसकी कार को नुकसान पहुंचाया.

नई कार पर दिखे खरोंच के निशान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कार के दरवाजे और बाहरी हिस्से पर कई स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि शख्स ने अपनी जिंदगी भर की बचत से नई कार खरीदी थी, लेकिन किसी ने रात के समय उसे नुकसान पहुंचा दिया. इस घटना के पीछे पड़ोसियों की जलन बताई जा रही है. वीडियो देखकर लोग कार के मालिक के लिए दुख जता रहे हैं और इस तरह की हरकत को गलत बता रहे हैं.

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किसी की खुशी खराब करना कहां तक सही?

नई कार खरीदना हर किसी के लिए खास पल होता है. ऐसे में किसी की गाड़ी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना उसकी मेहनत और खुशी, दोनों को ठेस पहुंचाता है. अगर किसी को लेकर कोई परेशानी है, तो उसे बातचीत से सुलझाना चाहिए, न कि उसकी चीजों को खराब करके. सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह की हरकत को गलत बता रहे हैं.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं 

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि कार को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की शिकायत की जानी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ कैमरा लगा था, जिससे घटना से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है. कई यूजर्स ने कार के मालिक के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि मेहनत से खरीदी गई चीज को इस तरह खराब होते देखना बहुत दुखद है. कुछ लोग अपने साथ हुई ऐसी ही घटनाओं के अनुभव भी साझा कर रहे हैं. उनका कहना है कि दूसरों की खुशी देखकर जलने के बजाय उनकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 01:10 PM (IST)
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