कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स

किसी के लिए नई कार खरीदना जिंदगी के सबसे खास पलों में से एक होता है. इसके लिए लोग अपनी मेहनत की कमाई से पैसे जोड़ते हैं और सपने पूरे करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करते हैं. लेकिन अगर कोई उनकी खुशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो दुख होना लाजमी है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. वीडियो में एक नई कार पर जगह-जगह खरोंच के निशान दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि कार मालिक के पड़ोसियों ने जलन के कारण रात में उसकी कार को नुकसान पहुंचाया.

नई कार पर दिखे खरोंच के निशान

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कार के दरवाजे और बाहरी हिस्से पर कई स्क्रैच दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि शख्स ने अपनी जिंदगी भर की बचत से नई कार खरीदी थी, लेकिन किसी ने रात के समय उसे नुकसान पहुंचा दिया. इस घटना के पीछे पड़ोसियों की जलन बताई जा रही है. वीडियो देखकर लोग कार के मालिक के लिए दुख जता रहे हैं और इस तरह की हरकत को गलत बता रहे हैं.

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किसी की खुशी खराब करना कहां तक सही?

नई कार खरीदना हर किसी के लिए खास पल होता है. ऐसे में किसी की गाड़ी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना उसकी मेहनत और खुशी, दोनों को ठेस पहुंचाता है. अगर किसी को लेकर कोई परेशानी है, तो उसे बातचीत से सुलझाना चाहिए, न कि उसकी चीजों को खराब करके. सोशल मीडिया पर भी लोग इस तरह की हरकत को गलत बता रहे हैं.

People get so jealous when they see others happy. Shame on them. Honestly, having your own home parking and CCTV has become so important these days. https://t.co/Ip31mCC7t9 — Harshita Saini (@robust_girl) October 25, 2026

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि कार को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की शिकायत की जानी चाहिए, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ कैमरा लगा था, जिससे घटना से जुड़ी जानकारी सामने आ सकती है. कई यूजर्स ने कार के मालिक के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि मेहनत से खरीदी गई चीज को इस तरह खराब होते देखना बहुत दुखद है. कुछ लोग अपने साथ हुई ऐसी ही घटनाओं के अनुभव भी साझा कर रहे हैं. उनका कहना है कि दूसरों की खुशी देखकर जलने के बजाय उनकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए.

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