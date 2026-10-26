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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियारामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'

रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाली विपक्ष की रैली पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने व्यापारियों से कहा है कि वे उनकी बात सुन रहे हैं.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 26 Oct 2026 01:46 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली पर अहम प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली के व्यापारियों ने विपक्ष से रैली को आगे बढ़ाने की अपील की थी. इस पर राहुल ने सोमवार (26 अक्टूबर) को कहा कि हम दिल्ली के व्यापारियों से प्यार करते हैं, लेकिन रास्ते और मेट्रो तो सरकार ने बंद की. उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो रैली रुक जाएगी.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली के हर व्यापारी से- हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं. मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया. जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं - न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य. पीएम मोदी से कहिए, आरोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा.'

व्यापारियों ने राहुल से क्या की थी अपील

गौरतलब है कि व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने राहुल गांधी से दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया था.

व्यापारिक निकाय ने कहा था कि इस रैली से दिवाली का त्योहार होने की वजह से 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है. 

गौरतलब है कि विपक्ष लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. विपक्ष ने इसके लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया था. कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का कई बार आरोप लगा चुकी है और उनसे एसआईआर के मामले पर भी सवाल उठाया था.

यह भी पढ़ें : 'कोर्ट ने सभी आरोपों...', राहुल गांधी के बरी होने के बाद वकील ने क्या-क्या बताया

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Breaking News Abp News CONGRESS
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