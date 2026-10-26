कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की रैली पर अहम प्रतिक्रिया दी है. दिल्ली के व्यापारियों ने विपक्ष से रैली को आगे बढ़ाने की अपील की थी. इस पर राहुल ने सोमवार (26 अक्टूबर) को कहा कि हम दिल्ली के व्यापारियों से प्यार करते हैं, लेकिन रास्ते और मेट्रो तो सरकार ने बंद की. उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो रैली रुक जाएगी.

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'दिल्ली के हर व्यापारी से- हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं. मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया. जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं - न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य. पीएम मोदी से कहिए, आरोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा.'

To every trader in Delhi: We love you and hear you. The Govt shut the metro, sealed our roads and locked down our capital. With a stolen vote nothing is safe - your shop, your savings, your children’s future. Tell Modi to sack accused no. 4, Gyanesh Kumar and the protests will stop in 30 seconds. दिल्ली के हर व्यापारी से: हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया। जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं - न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य। मोदी जी से कहिए - आरोपी नंबर 4, ज्ञानेश कुमार को हटाएं, 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 26, 2026

व्यापारियों ने राहुल से क्या की थी अपील

गौरतलब है कि व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने राहुल गांधी से दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को होने वाली इंडिया ब्लॉक की रैली को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया था.

व्यापारिक निकाय ने कहा था कि इस रैली से दिवाली का त्योहार होने की वजह से 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है.

गौरतलब है कि विपक्ष लगातार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है. विपक्ष ने इसके लिए दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया था. कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का कई बार आरोप लगा चुकी है और उनसे एसआईआर के मामले पर भी सवाल उठाया था.

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