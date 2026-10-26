Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकितना पुराना है दिल्ली का रामलीला मैदान, कौन है इसका असली मालिक?

कितना पुराना है दिल्ली का रामलीला मैदान, कौन है इसका असली मालिक?

INDIA Alliance Mega Rally: राहुल गांधी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली आयोजित करने जा रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान का इतिहास कितना पुराना है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 26 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • रामलीला मैदान 1930 के दशक में जलजमाव से खुला मैदान बना।
  • यह केंद्र सरकार की सार्वजनिक भूमि, L&DO का कानूनी स्वामित्व।
  • MCD दैनिक रखरखाव, DDA संग कार्यक्रम आवंटन समन्वय करता।

INDIA Alliance Mega Rally: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा कटाक्ष किया और अनजाने में इंडिया गठबंधन की मेगा रैली को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद कहा. रैली 1 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली है. उनकी टिप्पणी ने आयोजन स्थल पर लोगों का ध्यान खींचा है. 

इसी बीच आइए जानते हैं कि आखिर रामलीला मैदान कितना पुराना है और इसका असली मालिक कौन है. 

जलजमाव वाली जगह से सार्वजनिक मैदान तक 

1930 से पहले वह क्षेत्र जो अब रामलीला मैदान बन चुका है एक बड़ा तालाब या फिर गड्ढा हुआ करता था जहां पानी जमा होता था. 1930 के दशक की शुरुआत में निचले स्थान को मिट्टी से भर दिया गया और एक बड़े खुले मैदान में बदल दिया गया. इस वजह से एक विकसित मैदान के रूप में इसका अस्तित्व लगभग 96 साल पुराना है. 

आयोजन स्थल के भौतिक इतिहास को वहां आयोजित होने वाली रामलीला की काफी पुरानी परंपरा से अलग किया जाना चाहिए. भगवान श्री राम की कहानी का भव्य सालाना मंचन रामलीला का इतिहास सदियों पुराना है. यह मूल रूप से लाल किले के पीछे, यमुना के रेतीले नदी तट पर आयोजित किया गया था. 

इसके बाद मंचन को बाद में 1930 के दशक के दौरान वर्तमान स्थान पर ले जाया गया. यह बदलाव अपनी राजधानी को नई दिल्ली में बदलने के ब्रिटिश फैसले के बाद हुआ. जैसे-जैसे शहर का प्रशासनिक और शहरी परिदृश्य बदला रामलीला परंपरा को उस मैदान में एक नई जगह मिली जिसे रामलीला मैदान के नाम से जाना जाने लगा.


कितना पुराना है दिल्ली का रामलीला मैदान, कौन है इसका असली मालिक?

सरकारी स्वामित्व और कानूनी जिम्मेदारी 

रामलीला मैदान का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति, संगठन या ट्रस्ट के पास नहीं है. राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी संपत्ति सरकार की सार्वजनिक जमीन है. कानूनी स्वामित्व भूमि और विकास कार्यालय या फिर एल एंड डीओ के पास है, जो केंद्र सरकार के अधीन काम करता है.


कितना पुराना है दिल्ली का रामलीला मैदान, कौन है इसका असली मालिक?

रखरखाव, प्रबंधन और कार्यक्रम आवंटन

केंद्र सरकार के पास कानूनी स्वामित्व तो है लेकिन मैदान का दैनिक रखरखाव और संचालन दिल्ली नगर निगम के बागवानी विभाग द्वारा किया जाता है. एमसीडी को केंद्र सरकार के अधीन संचालित बताया गया है और यह रोजमर्रा के रखरखाव, संचालन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है.

जगह देने की प्रशासनिक प्रक्रिया में एमसीडी और दिल्ली विकास प्राधिकरण के बीच कोऑर्डिनेशन शामिल है. यह ये निकाय राजनीतिक रैली, रामलीला समारोह और विरोध प्रदर्शन सहित धार्मिक त्योहारों के लिए मैदान देते हैं. आयोजन स्थल पर आयोजित कार्यक्रम से किराए की इनकम पैदा होती है. इन आयोजनों से इकट्ठा की गई राशि किसी आयोजक या फिर मालिक की निजी इनकम के रूप में ना मानकर एमसीडी के जरिए से सरकारी खजाने में जमा की जाती है.

यह भी पढ़ें:  राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले में लगे 8 साल, आखिर अदालतों में कितनी पेंडेंसी?

सार्वजनिक स्थिति वाला एक ऐतिहासिक स्थल 

रामलीला मैदान सार्वजनिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए एक सभा स्थल के रूप में काम करता है. स्वामित्व और प्रबंधन व्यवस्था से यह पता चलता है कि मैदान की सार्वजनिक स्थिति है, भले ही अलग-अलग संस्थाओं की अलग-अलग जिम्मेदारी हो. एल एंड डीओ के पास केंद्र सरकार की तरफ से कानूनी स्वामित्व है जबकि एमसीडी का बागवानी विभाग दैनिक कार्यों का प्रबंधन करता है. एमसीडी और डीडीए आवंटन प्रक्रिया को को-ऑर्डिनेट करते हैं और घटना से संबंधित किराए की रसीद एमसीडी के जरिए से सरकारी खजाने में जाती है.

उम्र के सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर होता है कि क्या मापा जा रहा है. एक खुले मैदान के रूप में रामलीला मैदान 1930 के दशक की शुरुआत का है और लगभग 96 साल पुराना है. आयोजन स्थल से जुड़ी शाही रामलीला परंपरा काफी पुरानी है. यह इस स्थान पर आने से पहले लाल किले के पीछे यमुना के रेतीले तटों पर शुरू हुई थी. इसकी मालिक केंद्र सरकार है जिसका कानूनी स्वामित्व एल एंड डीओ के पास है.

यह भी पढ़ें: बिना सत्रावसान किए कब तक स्थगित रह सकता है कोई संसद सत्र, क्या है लिमिट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Delhi Ramlila Maidan RAHUL GANDHI India Alliance Mega Rally
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को कितनी सजा? जानें नियम
प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले को कितनी सजा? जानें नियम
जनरल नॉलेज
राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले में लगे 8 साल, आखिर अदालतों में कितनी पेंडेंसी?
राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले में लगे 8 साल, आखिर अदालतों में कितनी पेंडेंसी?
जनरल नॉलेज
बिना सत्रावसान किए कब तक स्थगित रह सकता है कोई संसद सत्र, क्या है लिमिट?
बिना सत्रावसान किए कब तक स्थगित रह सकता है कोई संसद सत्र, क्या है लिमिट?
जनरल नॉलेज
संसद के मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, पहले कब-कब हो चुका ऐसा?
संसद के मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान, पहले कब-कब हो चुका ऐसा?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Sandeep Chaudhary: रामलीला मैदान रैली पर बवाल..लोकतंत्र का है सवाल? | Congress Rally | INDIA Bloc
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
'सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन...', PM मोदी पर खरगे के बयान को लेकर राजनाथ सिंह की दो टूक
महाराष्ट्र
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल गांधी का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
रामलीला मैदान में रैली से पहले राहुल का बड़ा बयान, '...तो 30 सेकंड में आंदोलन रुक जाएगा'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक
बॉलीवुड
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा
आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए?
इंडिया
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT
ट्रेंडिंग
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
कितनी जलन है...पड़ोसियों ने खरोंच डाली नई-नवेली कार, वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget