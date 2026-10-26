राहुल गांधी पर कोर्ट के फैसले में लगे 8 साल, आखिर अदालतों में कितनी पेंडेंसी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom राहुल गांधी को मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट ने बरी किया।

यह आठ साल पुराना मामला न्यायिक देरी को दर्शाता है।

भारत में 5.90 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं।

न्यायाधीशों, बुनियादी ढांचे की कमी से मामले लंबित हुए।

Rahul Gandhi Defamation Case: विपक्ष के नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी को 8 साल पुराने मानहानि के मामले में राहत मिली है. सोमवार 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक खास MP-MLA कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है. अगस्त 2018 में दर्ज की गई यह शिकायत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में की गई टिप्पणी से जुड़ी हुई थी. कोर्ट का फैसला आने से पहले 13 अक्टूबर को इस मामले में बहस पूरी हो गई थी.

यह मामला अगस्त 2018 में एक शिकायत के साथ शुरू हुआ और 13 अक्टूबर को बहस पूरी होने के बाद अपने अंजाम तक पहुंचा. इस मामले ने भारत की न्यायिक प्रणाली में होने वाली देरी की तरफ फिर से ध्यान खींचा है. नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड और कानून मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में लाखों मामले लंबित हैं.

राहुल गांधी हुए बरी

इसकी समय सीमा इस बात का एक ठोस उदाहरण है कि आपराधिक मानहानि के कार्यवाही कोर्ट में कितने वक्त तक चल सकती है. राहुल गांधी के बरी होने का मतलब है कि कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी नहीं पाया है. हालांकि आंकड़े पूरी न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों से जुड़े हैं, जिनमें कई तरह के मामले शामिल हैं.

इन आंकड़ों में जिला और सबोर्डिनेट अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं. इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि निचली न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा मामलों का बोझ है. इस तरह यह डेटा किसी एक मामले में होने वाली देरी को एक बड़ी राष्ट्रीय तस्वीर के रूप में दिखाता है.





5.90 करोड़ से ज्यादा मामले फैसले के इंतजार में

अक्टूबर 2026 तक भारत की अदालतों में 5.90 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं. इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट का है. डिस्ट्रिक्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट में लगभग 5.24 करोड़ मामले लंबित हैं. यह देश भर में लंबित कुल मामलों का लगभग 88% है.

अलग-अलग राज्यों के हाईकोर्ट में लगभग 65.32 लाख मामले फैसले के इंतजार में है. ये कुल लंबित मामलों का लगभग 11% हैं. सुप्रीम कोर्ट में मामलों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम है लेकिन इसके बावजूद भी वहां 95000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिन पर फैसले का इंतजार है.





कुछ मामलों में दशकों से इंतजार हो रहा

यह पेंडिंग मामलों का बोझ सिर्फ हाल ही में दर्ज हुए मामलों तक सीमित नहीं है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में 1,80,000 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जो 30 सालों से भी ज्यादा समय से लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे सैंकड़ों मामले हैं जो 20 से 30 साल पुराने हैं और अभी भी अपने फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इस देरी का मतलब है कि फैसले का इंतजार कर रहे लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है.

निपटारे की तुलना में नए मामले ज्यादा हैं

लंबित मामलों के बढ़ते बोझ के पीछे की बड़ी वजह यह है कि हर साल जितने नए मामले दर्ज होते हैं और जितने मामलों का निपटारा होता है उनके बीच काफी बड़ा असंतुलन है. नए मामलों की संख्या निपटारे की संख्या से ज्यादा है. इससे हर साल पहले से मौजूद पेंडिंग मामलों में लाखों नए मामले जुड़ जाते हैं.

न्यायाधीशों और अदालती बुनियादी ढांचे की कमी

न्यायिक पदों पर रिक्तियां देरी का एक और बड़ा कारण है. देश में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में स्वीकृत पदों की तुलना में न्यायाधीशों की काफी भारी कमी है. न्यायिक अधिकारियों की कमी अदालतों की मामलों की सुनवाई करने और उन पर फैसला सुनाने की क्षमता को सीमित कर सकती है. बुनियादी ढांचे की कमी भी इस व्यवस्था को प्रभावित करती है. कई अदालतों में डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी है और वहां कोर्टरूम भी नहीं है.

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न्याय प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती

इन आंकड़ों से पता चलता है कि न्यायिक प्रणाली को हर स्तर पर दबाव झेलना पड़ रहा है. लंबित मामलों में से लगभग 88% मामले जिला और सबोर्डिनेट कोर्ट में हैं. लगभग 11% हाई कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में 95000 से ज्यादा मामले लंबित हैं.

राहुल गांधी के बरी होने के साथ ही सुल्तानपुर का मामला तो खत्म हो गया लेकिन इसकी 8 साल की यात्रा न्याय मिलने में होने वाली देरी के मुद्दे को दर्शाती है. लंबित मामलों के आंकड़े, दशकों पुराने मामले, न्यायिक पदों पर रिक्तियां, बुनियादी ढांचे में कमी और सरकारी मुकदमे, ये सभी मिलकर भारत की अदालतों के सामने मौजूद चुनौती के बड़े पैमाने को दर्शाते हैं.

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