राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले के वाहनों की दुर्घटना को लेकर यूपी पुलिस गंभीर हो गयी है. डीजीपी के आदेश पर पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है. लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस. को SIT प्रमुख नियुक्त किया गया है. डीजीपी ने निर्देश हैं कि जांच दल जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे.

SIT में किरण एस के साथ ही ASP बृज नारायण सिंह और सीओ ट्रैफिक रामकृष्ण चतुर्वेदी भी बतौर सदस्य शामिल हैं. SIT दुर्घटना के कारणों, परिस्थितियों और किसी भी संभावित लापरवाही की विस्तृत जांच करेगी. जांच में सुरक्षा, एस्कॉर्ट व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में हुई किसी भी चूक की भी पड़ताल की जाएगी.

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सुल्तानपुर में हलियापुर के पास हुआ हादसा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर में मानहानि से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस से सुल्तानपुर जा रहे थे. जब उनका काफिला सुल्तानपुर के हलियापुर के पास पहुंचा तो सुरक्षाकर्मियों की चार-पांच गाड़ियां और एम्बुलेंस आपस में टकरा गयीं. हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई. हादसे के बाद घायलों को अस्पताल लाया गया. जबकि राहुल गांधी बाकी काफिले के साथ सुल्तानपुर रवाना हो गए.

अब इस मामले में लापरवाही या चूक को लेकर जांच शुरू

यूपी पुलिस इस हादसे को लेकर गंभीर हो गयी है, जिसके बाद खुद डीजीपी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. क्योंकि नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को प्रोटोकॉल प्राप्त है और उनकी सुरक्षा में चूक एक बड़ा गंभीर मामला है. पुलिस अब हादसे के सभी बिन्दुओं पर जांच करेगी. अगर किसी भी स्तर की लापरवाही मिली तो कई अधिकारियों-कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है.

हालांकि इस हादसे को लेकर कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गयी है, लेकिन इसे सुरक्षा में चूक जरुर माना जा रहा है.

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