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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT

राहुल गांधी काफिला हादसे की होगी जांच, यूपी DGP ने गठित की SIT

राहुल गांधी के काफिले के हादसे के बाद डीजीपी ने जांच के लिए SIT का गठन किया है. जिसे जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 26 Oct 2026 01:55 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले के वाहनों की दुर्घटना को लेकर यूपी पुलिस गंभीर हो गयी है. डीजीपी के आदेश पर पूरे मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है. लखनऊ रेंज की आईजी किरण एस. को SIT प्रमुख नियुक्त किया गया है. डीजीपी ने निर्देश हैं कि जांच दल जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे.

SIT में किरण एस के साथ ही ASP बृज नारायण सिंह और सीओ ट्रैफिक रामकृष्ण चतुर्वेदी भी बतौर सदस्य शामिल हैं. SIT  दुर्घटना के कारणों, परिस्थितियों और किसी भी संभावित लापरवाही की विस्तृत जांच करेगी. जांच में सुरक्षा, एस्कॉर्ट व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन में हुई किसी भी चूक की भी पड़ताल की जाएगी.

यह भी पढ़ें: सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी बरी, बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले- लेकिन देश की जनता...

सुल्तानपुर में हलियापुर के पास हुआ हादसा 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर में मानहानि से जुड़े मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए लखनऊ से पूर्वांचल एक्सप्रेस से सुल्तानपुर जा रहे थे. जब उनका काफिला सुल्तानपुर के हलियापुर के पास पहुंचा तो सुरक्षाकर्मियों की चार-पांच गाड़ियां और एम्बुलेंस आपस में टकरा गयीं. हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई.  हादसे के बाद घायलों को अस्पताल लाया गया. जबकि राहुल गांधी बाकी काफिले के साथ सुल्तानपुर रवाना हो गए.

अब इस मामले में लापरवाही या चूक को लेकर जांच शुरू 

यूपी पुलिस इस हादसे को लेकर गंभीर हो गयी है, जिसके बाद खुद डीजीपी ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. क्योंकि नेता विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को प्रोटोकॉल प्राप्त है और उनकी सुरक्षा में चूक एक बड़ा गंभीर मामला है. पुलिस अब हादसे के सभी बिन्दुओं पर जांच करेगी. अगर किसी भी स्तर की लापरवाही मिली तो कई अधिकारियों-कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है.

हालांकि इस हादसे को लेकर कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गयी है, लेकिन इसे सुरक्षा में चूक जरुर माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली; 2 की मौत

About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
UP News RAHUL GANDHI CONGRESS
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