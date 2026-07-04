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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Box office Collection: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, पहले दिन बनाए ये 2 बड़े रिकॉर्ड

Alpha Box office Collection: आलिया भट्ट की 'अल्फा' ने बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, पहले दिन बनाए ये 2 बड़े रिकॉर्ड

Alpha BO Collection: आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म 'अल्फा' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इसने फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे तो छोड़ा साथ ही दो नए रिकॉर्ड्स भी बना डाले हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 04 Jul 2026 03:06 PM (IST)
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Alpha Box office Collection: आलिया भट्ट, अनिल कपूर, बॉबी देओल और शरवरी वाघ स्टारर स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' (Alpha)  को सिनेमाघरों में 3 जुलाई को रिलीज किया गया. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला जुला रिएक्शन मिला. फिर भी मूवी ने ओपनिंग डे पर ठीक-ठाक कमाई कर ली है. इसने 2026 में रिलीज हुई दर्जनभर से ज्यादा फिल्मों को पछाड़ा साथ ही दो बड़े रिकॉर्ड भी बना दिए हैं. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

'अल्फा' का पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'अल्फा' को लेकर अच्छा खासा बज था लेकिन ये लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, जिसकी वजह से इसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ा और इसने धीमी शुरुआत की मगर रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ. कोईमोई के मुताबिक, फिल्म ने 9.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 11.21 करोड़ रहा. 

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आलिया भट्ट की 10वीं बड़ी ओपनर बनी 'अल्फा'

'अल्फा' की कमाई भले ही कम रही लेकिन फिर भी इसने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. ओपनिंग डे पर 9.5 करोड़ कमाकर भी ये आलिया भट्ट के करियर की 10वीं सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने 'हंप्टी शर्मा की दुल्हनिया' (9.02 करोड़) को ओपनिंग डे कलेक्शन को पछाड़ते हुए 10वें स्थान पर जगह बना ली है.

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आलिया भट्ट की टॉप 10 ओपनिंग करने वाली फिल्में

1. ब्रह्मास्त्र- 37 करोड़
2. कलंक- 21.6 करोड़
3. गली बॉय- 19.4 करोड़
4. शानदार- 13.1 करोड़
5. 2 स्टेट्स- 12.42 करोड़
6. बद्रीनाथ की दुल्हनिया- 12.25 करोड़
7. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- 11.1 करोड़
8. गंगुबाई काठियावाड़ी-10.5 करोड़
9. उड़ता पंजाब- 10.05 करोड़
10. अल्फा- 9.5 करोड़

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6वीं वूमन सेंट्रिक ओपनर बनी 'अल्फा'

इसके साथ ही आलिया भट्टी की फिल्म 'अल्फा' ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस दूसरा बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि ये 6वीं वूमन सेंट्रिक ओपनर फिल्म बन चुकी है. इसने 'तनु वेड्स मनु रिटर्न्स' (8.85 करोड़) को पछाड़ दिया है और 6वें स्थान पर जगह बनाई है. 

10 वूमन सेंट्रिक फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन

1. स्त्री 2- 64.8 करोड़
2. वीरे दी वेडिंग- 10.7 करोड़
3. गंगुबाई काठियावड़ी- 10.5 करोड़
4. क्रू- 10.27 करोड़
5. द डर्टी पिक्चर- 9.54 करोड़
6. अल्फा- 9.5 करोड़
7. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स- 8.85 करोड़
8. डियर जिंदगी- 8.75 करोड़
9. रागिनी एमएमएस 2- 8.43 करोड़
10. मणिकर्णिका- द क्वीन ऑफ झांसी- 7.75 करोड़

'अल्फा' के बारे में

बहरहाल, अगर आलिया की फिल्म 'अल्फा' के बारे में बात की जाए तो इसके जरिए शरवरी और आलिया पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. अनिल कपूर और बॉबी देओल फिल्म में अहम रोल में हैं. ये एक फीमेल स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें आलिया और शरवरी को लीड रोल में दिखाया गया है. इसमें बॉबी देओल विलेन के रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
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