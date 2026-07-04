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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटOld Trafford Cricket Ground Pitch Report: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा

Old Trafford Cricket Ground Pitch Report: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरे T20 में कैसी रहेगी पिच, बल्लेबाज या गेंदबाज; किसे मिलेगा फायदा

Old Trafford Cricket Ground Pitch Report: भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 मेनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. जानिए पिच का बर्ताव कैसा रहेगा, किसे अधिक मदद मिलेगी.

Written By : शिवम |  Updated at : 04 Jul 2026 01:48 PM (IST)
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भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टी20 दोपहर का मैच है, जिसमें बारिश की संभावना बनी हुई है. इस लिहाज से टॉस का महत्त्व बढ़ गया है. मेनचेस्टर में ये मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा, भारतीय समयनुसार मुकाबला शाम को 7 बजे शुरू होगा. जानिए ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच का बर्ताव कैसा रहेगा, यहां किसे अधिक मदद मिल सकती है.

ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर इससे पहले 13 टी20 इंटरनेशनल मैच आयोजित हुए, जिनमें से 3 मैच रद्द हो गए. 10 में से 6 मैच यहां लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं. पिछली बार जब यहां T20 इंटरनेशनल मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के सामने 304 रन बनाए थे, जो इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टोटल है. उस मैच को इंग्लैंड ने 146 रनों से जीता था.

ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट

बेशक इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मुकाबले में यहां 300 से ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन ये मैदान गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है. यहां स्पिनर्स और सीमर्स, दोनों के लिए मदद रहती है. आज मौसम भी गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद कर सकता है. हवाएं 25 km प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलने की उम्मीद है, जो बल्लेबाजों के लिए चुनौती को बढ़ाएंगी.

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टॉस रहेगा महत्वपूर्ण

ओवरकास्ट कंडीशन और तेज हवाएं चलने की संभावनाओं को देखते हुए टॉस जीतने वाले कप्तान को यहां पहले गेंदबाजी करने का फैसला करना चाहिए. यहां पहली पारी में दूसरी पारी की तुलना में तेज हवाएं चलने की आशंका है, जो तेज गेंदबाजों को मदद करेगी. इसको देखते हुए ओपनर्स बल्लेबाजों को शुरुआत के 2-3 ओवर विकेट बचाकर खेलने होंगे.

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भारतीय स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, सूर्यांश शेडगे, हर्षित राणा, प्रिंस यादव.

इंग्लैंड की प्लेइंग 11 

दूसरे टी20 के लिए इंग्लैंड क्रिकेट ने एक दिन पहले शुक्रवार को ही अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया था, जिसमें जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है.

फिल साल्ट, जोस बटलर, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टंग.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 04 Jul 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
England Cricket Team Manchester Old Trafford Cricket Ground IND Vs ENG 2nd T20 India Vs England 2nd T20 INDIAN CRICKET TEAM
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