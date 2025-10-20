एक्सप्लोरर
Diwali 2025: रॉकेट हवा में ही क्यों जाता है, बाकी पटाखे तो तुरंत फूट जाते हैं?
Diwali 2025: कभी सोचा है कि रॉकेट जैसा पटाखा आसमान में जाकर क्यों फटता है जबकि बाकी पटाखे जमीन पर ही धमाका कर देते हैं? दरअसल इसके पीछे छिपा है विज्ञान. आइए इस विज्ञान को जानते हैं.
Diwali 2025: हर बार जब दीपावली की रात आसमान रंग-बिरंगी रोशनी से चमकती है, तो हम सिर्फ पटाखों की सुंदरता देखते हैं. लेकिन इनके पीछे छुपा विज्ञान शायद ही कोई समझता हो. खासकर रॉकेट या स्काई-रॉकेट, जो सीधा ऊपर उड़ता है और हवा में फूटता है, उसका रहस्य बाकी पटाखों से बिल्कुल अलग होता है. जमीन पर फूटने वाले पटाखे ऊर्जा को हर दिशा में फैलाते हैं, जबकि रॉकेट अपने अंदर की ताकत को एक दिशा में नियंत्रित करके उड़ान भरता है. आइए जानते हैं कैसे काम करता है यह विज्ञान और क्यों बाकी पटाखे उड़ नहीं पाते.
Published at : 20 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Tags :Diwali Diwali 2025 Diwali Firecrackers
