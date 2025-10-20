न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है. यानी जब गैसें नीचे निकलती हैं, तो उसी के विपरीत बल रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है. यही थ्रस्ट कहलाता है. यही वजह है कि रॉकेट पटाखा हवा में ऊपर उठता है.