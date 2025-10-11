एक्सप्लोरर
Diwali 2025: नॉर्मल पटाखों से कैसे अलग होते हैं ग्रीन पटाखे, क्या इन्हें फोड़ने पर नहीं निकलता धुआं?
Diwali 2025: दिवाली का त्योहार आने वाला है. इस दिन सभी लोग पटाखे फोड़ते हैं और मिठाई बांटते हैं. आइए जानते हैं कि क्या ग्रीन पटाखे धुआं करते हैं.
Diwali 2025: दिवाली रोशनी का त्योहार है. इस दिन सभी लोग अपने घरों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाते हैं, मिठाई बांटते हैं और साथ ही पटाखे भी फोड़ते हैं. लेकिन वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य संबंधी चिताओं की वजह से अब लोग हरित पटाखे चुनने लगे हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ग्रीन पटाखे फोड़ने पर सचमुच धुआं नहीं होता? आइए जानते हैं.
Published at : 11 Oct 2025 02:35 PM (IST)
नॉर्मल पटाखों से कैसे अलग होते हैं ग्रीन पटाखे, क्या इन्हें फोड़ने पर नहीं निकलता धुआं?
