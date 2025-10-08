हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld's Oldest Flag: यह है दुनिया का सबसे पुराना झंडा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है नाम शामिल

World's Oldest Flag: झंडा हर देश की पहचान और इतिहास का प्रतीक होता है. आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे पुराने झंडे के बारे में. आइए जानते हैं कौन सा है वह झंडा.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 08 Oct 2025 09:59 AM (IST)
World's Oldest Flag: किसी भी देश का झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता. बल्कि यह उस राष्ट्र की पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होता है. दुनिया के सभी झंडो में से एक झंडा ऐसा है जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. यह झंडा दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहचाना जाता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.

डेनमार्क के डैनब्रोग को दुनिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में पहचाना जाता है. इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है. आपको बता दें कि यह 13वीं शताब्दी की शुरुआत से लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे 800 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं.
डैनब्रोग की कहानी 15 जून 1219 को एस्टोनिया में लिंडनिस के युद्ध से शुरू हुई थी. ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान यह ध्वज चमत्कारिक रूप से आकाश से गिरा था. इस घटना ने डेनिश सैनिकों को प्रेरित किया और उन्होंने जीत हासिल की. हालांकि ऐतिहासिक अभिलेख इस ध्वज के 13वीं शताब्दी में अस्तित्व की पुष्टि करते हैं.
डैनब्रोग के झंडे में सफेद क्रॉस ईसाई धर्म और शांति का प्रतीक है. इसी के साथ लाल पृष्ठभूमि साहस, वीरता और शक्ति को दर्शाती है.
डैनब्रोग के झंडे को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है. इसे आधिकारिक तौर पर सबसे पुराने लगातार इस्तेमाल किए जाने वाले झंडे के रूप में मान्यता प्राप्त है.
डैनब्रोग के सरल और खूबसूरत डिजाइन ने बाकी स्कैंडिनेवियाई के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नॉर्डिक क्रॉस शैली को काफी ज्यादा प्रभावित किया. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड के झंडे डेनमार्क के ऐतिहासिक प्रतीक से प्रेरित हैं.
डेनमार्क के राष्ट्रीय ध्वज को 800 से भी ज्यादा साल हो गए हैं. यह सिर्फ एक राष्ट्रपति की नहीं है बल्कि यह डेनिश इतिहास, पहचान और गौरव का एक प्रतीक है.
Published at : 08 Oct 2025 09:59 AM (IST)
Embed widget