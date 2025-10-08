डैनब्रोग की कहानी 15 जून 1219 को एस्टोनिया में लिंडनिस के युद्ध से शुरू हुई थी. ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान यह ध्वज चमत्कारिक रूप से आकाश से गिरा था. इस घटना ने डेनिश सैनिकों को प्रेरित किया और उन्होंने जीत हासिल की. हालांकि ऐतिहासिक अभिलेख इस ध्वज के 13वीं शताब्दी में अस्तित्व की पुष्टि करते हैं.