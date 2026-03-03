होली पार्टी में दीदी का डांस वायरल, कटीली अदाओं से घायल हो गया इंटरनेट; देखें वीडियो

होली का त्योहार आते ही चारों तरफ रंग, गुलाल और खुशियों की बौछार शुरू हो जाती है. जैसे-जैसे होली नजदीक आती है, वैसे-वैसे सोशल मीडिया भी रंगों में रंग जाता है. लोग अपने-अपने अंदाज में होली के वीडियो और तस्वीरें शेयर करने लगते हैं. इस बीच एक ऐसा डांस वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया गया है. इसे यूजर Neeraj Kanojia ने अपने अकाउंट @NeerajKanojia16 से पोस्ट किया है. वीडियो के साथ मजेदार कैप्शन भी लिखा गया है,इस पर FIR नहीं होगी साथियों, तो होली का यह वीडियो शेयर कीजिए. यही कैप्शन लोगों का ध्यान और ज्यादा खींच रहा है.

रंगों में रंगी दीदी का जबरदस्त डांस

वीडियो में एक लड़की पूरी तरह होली के रंगों में रंगी नजर आती है. उसके कपड़ों और चेहरे पर गुलाल लगा हुआ है, जिससे साफ लगता है कि वह होली के जश्न का पूरा आनंद ले रही है. बैकग्राउंड में बॉलीवुड का एक पुराना गाना बज रहा है, जिस पर वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस कर रही है.

उसका डांस स्टाइल देसी अंदाज में है, जिसमें ठुमके, एक्सप्रेशन और एनर्जी साफ दिखाई देती है. तेज म्यूजिक की धुन पर वह जिस तरह झूमती है, उसे देखकर दर्शक भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाते, उसके चेहरे की मुस्कान और जोश वीडियो को और खास बना देते हैं.

इस पर FIR नहीं होगी साथियों.तो होली का यह वीडियो शेयर कीजिए. pic.twitter.com/mrrzA1aYKj — Neeraj Kanojia (@NeerajKanojia16) March 2, 2026

छोटी सी क्लिप, बड़ा असर और वायरल कमेंट्स

वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसका असर काफी बड़ा है.अपलोड होते ही इस वीडियो को हजारों लाइक्स और कमेंट्स मिल गए. कई यूजर्स ने होली की शुभकामनाएं दीं, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ऐसी होली तो हर साल होनी चाहिए. कुछ लोगों ने लड़की के कॉन्फिडेंस और एनर्जी की जमकर तारीफ की, वहीं कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे वीडियो त्योहार की असली खुशी दिखाते हैं.

देश-विदेश में छाया होली का रंग

सोशल मीडिया की खास बात यह है कि यहां कोई भी वीडियो पल भर में दुनियाभर में पहुंच जाता है. इस वीडियो को भी अलग-अलग देशों के लोग देख रहे हैं और भारतीय त्योहार व संगीत की तारीफ कर रहे हैं. होली अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के कोने-कोने में इसका रंग फैल चुका है. रंग, संगीत और डांस लोगों को जोड़ने का काम करते हैं.

