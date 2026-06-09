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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजCuba Earthquake: किस देश में आया था सबसे ताकतवर भूकंप, जानें कितनी मची थी तबाही?

Cuba Earthquake: किस देश में आया था सबसे ताकतवर भूकंप, जानें कितनी मची थी तबाही?

Cuba Earthquake: हाल ही में क्यूबा में एक काफी खतरनाक भूकंप आया. इसी बीच आइए जानते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप कहां दर्ज किया गया.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 09 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Cuba Earthquake: हाल ही में क्यूबा में एक काफी खतरनाक भूकंप आया. इसी बीच आइए जानते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप कहां दर्ज किया गया.

Cuba Earthquake: इतिहास में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जबरदस्त भूकंप आए हैं. जिनमे भारी तबाही और जान-माल का नुकसान हुआ है. हाल ही में क्यूब में पिछले लगभग 150 सालों में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया. इसके झटके मेक्सिको और फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए. हालांकि अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंप का रिकॉर्ड चिली के नाम है. 1960 में आए विशाल वाल्डिविया भूकंप ने न सिर्फ देश को तबाह कर दिया बल्कि प्रशांत महासागर में एक सुनामी भी पैदा की.

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हाल ही में क्यूबा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. यह 150 साल में सबसे शक्तिशाली भूकंप था. इसका केंद्र मंटुआ से लगभग 104 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और इसके झटके एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में महसूस किए गए.
हाल ही में क्यूबा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. यह 150 साल में सबसे शक्तिशाली भूकंप था. इसका केंद्र मंटुआ से लगभग 104 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और इसके झटके एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में महसूस किए गए.
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मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली के वाल्डिविया में आया था. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 9.5 मांपी गई थी. यह आधिकारिक तौर पर दर्ज अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था.
मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप 22 मई 1960 को चिली के वाल्डिविया में आया था. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 9.5 मांपी गई थी. यह आधिकारिक तौर पर दर्ज अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप था.
Published at : 09 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Chile EARTHQUAKE Cuba Earthquake

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