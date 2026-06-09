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Cuba Earthquake: किस देश में आया था सबसे ताकतवर भूकंप, जानें कितनी मची थी तबाही?
Cuba Earthquake: हाल ही में क्यूबा में एक काफी खतरनाक भूकंप आया. इसी बीच आइए जानते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप कहां दर्ज किया गया.
Cuba Earthquake: इतिहास में दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जबरदस्त भूकंप आए हैं. जिनमे भारी तबाही और जान-माल का नुकसान हुआ है. हाल ही में क्यूब में पिछले लगभग 150 सालों में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया. इसके झटके मेक्सिको और फ्लोरिडा के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए. हालांकि अब तक दर्ज किए गए सबसे शक्तिशाली भूकंप का रिकॉर्ड चिली के नाम है. 1960 में आए विशाल वाल्डिविया भूकंप ने न सिर्फ देश को तबाह कर दिया बल्कि प्रशांत महासागर में एक सुनामी भी पैदा की.
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Published at : 09 Jun 2026 02:30 PM (IST)
Tags :Chile EARTHQUAKE Cuba Earthquake
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