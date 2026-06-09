हाल ही में क्यूबा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया. यह 150 साल में सबसे शक्तिशाली भूकंप था. इसका केंद्र मंटुआ से लगभग 104 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और इसके झटके एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में महसूस किए गए.