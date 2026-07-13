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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजATM Cash Withdrawal: पैसे निकालने पर 4-5 सेकंड तक क्यों रुक जाता है ATM? हैरान कर देगी यह वजह

ATM Cash Withdrawal: पैसे निकालने पर 4-5 सेकंड तक क्यों रुक जाता है ATM? हैरान कर देगी यह वजह

ATM Cash Withdrawal: क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम से पैसे निकालने के बाद 4 से 5 सेकंड तक एटीएम क्यों रुक जाता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Jul 2026 07:10 PM (IST)
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  • ATM नकद निकासी के बाद सक्रिय सत्र समाप्त करता है।
  • यह देरी संवेदनशील जानकारी हटाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए है।
  • निकासी के बाद कैंसिल बटन दबाएं और अपनी नकदी गिनें।

ATM Cash Withdrawal: क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि एटीएम से कैश निकालने के बाद मशीन को वेलकम स्क्रीन पर वापस आने में लगभग चार से पांच सेकंड लगते हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि यह धीमें नेटवर्क या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से होता है. लेकिन सच्चाई कुछ और है. 

एक्टिव सेशन को पूरी तरह से बंद करना

कैश निकालना और ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद एटीएम सबसे पहले आपके अकाउंट से जुड़े एक्टिव बैंकिंग सेशन को खत्म करता है. 4 से 5 सेकंड के इस समय के दौरान सिस्टम इस बात को वेरीफाई करता है की ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद हो गया है. ऐसा इसलिए ताकि अगला ग्राहक पिछले सेशन को एक्सेस ना कर पाए या फिर इसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके. 

संवेदनशील जानकारी हटाना 

ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जैसी जानकारी एटीएम की टेंपरेरी मेमोरी में रह सकती है. यह छोटा सा डिले सिस्टम को इस जानकारी को पूरी तरह से मिटाने और स्क्रीन को रिसेट करने का मौका देता है. इससे यह पक्का होता है कि अगला यूजर आपकी फाइनेंशियल जानकारी ना देख सके. 

एटीएम धोखाधड़ी से सुरक्षा 

यह पॉज धोखाधड़ी रोकने के एक जरूरी उपाय के तौर पर भी काम करता है. अगर एक ग्राहक के काम खत्म करने के तुरंत बाद एटीएम एक्टिव हो जाता तो लाइन में खड़ा अगला व्यक्ति पिछले सेशन को पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही बैक या फिर रिपीट ट्रांजैक्शन जैसे नेवीगेशन बटन दबाने की कोशिश कर सकता था. इन-बिल्ट डिले मशीन को पूरी तरह रिसेट करना पक्का करता है. इससे किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है. 

यह भी पढ़ेंः अब लैब में बनेगी जिंदगी... क्या है वैज्ञानिकों का आर्टिफिशियल लाइफ मिशन, जानें इसका फायदा

कैंसल बटन क्यों दबाना चाहिए?

बैंकिंग एक्सपर्ट कैश और कार्ड लेने के बाद कैंसल या फिर क्लियर बटन दबाने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए ताकि सेशन तुरंत खत्म हो जाए और एटीएम वेलकम स्क्रीन पर वापस आ जाए. इससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है. 

जाने से पहले कैश गिनें 

ग्राहकों को एटीएम केबिन से बाहर निकलने से पहले हमेशा कैश गिन लेना चाहिए. अगर रकम गलत या फिर कोई फटा पुराना नोट निकलता है तो इस मामले की जानकारी तुरंत संबंधित बैंक को दे देनी चाहिए .

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 07:10 PM (IST)
Tags :
ATM Cash Withdrawal ATM Security Feature ATM Fraud Prevention
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