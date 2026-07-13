पैसे निकालने पर 4-5 सेकंड तक क्यों रुक जाता है ATM? हैरान कर देगी यह वजह

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ATM नकद निकासी के बाद सक्रिय सत्र समाप्त करता है।

यह देरी संवेदनशील जानकारी हटाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए है।

निकासी के बाद कैंसिल बटन दबाएं और अपनी नकदी गिनें।

ATM Cash Withdrawal: क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि एटीएम से कैश निकालने के बाद मशीन को वेलकम स्क्रीन पर वापस आने में लगभग चार से पांच सेकंड लगते हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि यह धीमें नेटवर्क या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से होता है. लेकिन सच्चाई कुछ और है.

एक्टिव सेशन को पूरी तरह से बंद करना

कैश निकालना और ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद एटीएम सबसे पहले आपके अकाउंट से जुड़े एक्टिव बैंकिंग सेशन को खत्म करता है. 4 से 5 सेकंड के इस समय के दौरान सिस्टम इस बात को वेरीफाई करता है की ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बंद हो गया है. ऐसा इसलिए ताकि अगला ग्राहक पिछले सेशन को एक्सेस ना कर पाए या फिर इसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके.

संवेदनशील जानकारी हटाना

ट्रांजैक्शन के तुरंत बाद अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट या फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जैसी जानकारी एटीएम की टेंपरेरी मेमोरी में रह सकती है. यह छोटा सा डिले सिस्टम को इस जानकारी को पूरी तरह से मिटाने और स्क्रीन को रिसेट करने का मौका देता है. इससे यह पक्का होता है कि अगला यूजर आपकी फाइनेंशियल जानकारी ना देख सके.

एटीएम धोखाधड़ी से सुरक्षा

यह पॉज धोखाधड़ी रोकने के एक जरूरी उपाय के तौर पर भी काम करता है. अगर एक ग्राहक के काम खत्म करने के तुरंत बाद एटीएम एक्टिव हो जाता तो लाइन में खड़ा अगला व्यक्ति पिछले सेशन को पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही बैक या फिर रिपीट ट्रांजैक्शन जैसे नेवीगेशन बटन दबाने की कोशिश कर सकता था. इन-बिल्ट डिले मशीन को पूरी तरह रिसेट करना पक्का करता है. इससे किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोका जा सकता है.

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कैंसल बटन क्यों दबाना चाहिए?

बैंकिंग एक्सपर्ट कैश और कार्ड लेने के बाद कैंसल या फिर क्लियर बटन दबाने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए ताकि सेशन तुरंत खत्म हो जाए और एटीएम वेलकम स्क्रीन पर वापस आ जाए. इससे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जुड़ जाती है.

जाने से पहले कैश गिनें

ग्राहकों को एटीएम केबिन से बाहर निकलने से पहले हमेशा कैश गिन लेना चाहिए. अगर रकम गलत या फिर कोई फटा पुराना नोट निकलता है तो इस मामले की जानकारी तुरंत संबंधित बैंक को दे देनी चाहिए .

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