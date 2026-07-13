'गलत फैसला', अमिताभ बच्चन ने FIFA की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, भड़कते हुए कहा- किसी टीम के लिए...

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण में है. अर्जेंटीना, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस वो चार टीम हैं, जो सेमीफाइनल तक पहुंची हैं. वर्ल्ड कप का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा. दुनियाभर के फैंस ने फुटबॉल इस इस महाकुंभ को करीब से फॉलो किया है, जिसमें हमेशा की तरह कई विवादित फैसले भी सामने आए.

देश-विदेश में बैठे फैंस ने उन फैसलों पर कड़ी आपत्ति भी जताई. उन्हीं में से एक बॉलीवुड के 'महानायक' अमिताभ बच्चन भी हैं, जिन्होंने वर्ल्ड कप को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख डाला है. अमिताभ ने कहा कि भारतीय समयानुसार मैच अजीब समय पर प्रसारित होते हैं, फिर भी उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को फॉलो किया, लेकिन तब उन्हें अधिक निराशा हो जाती है जब वे देखते हैं कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए अलग तरह के फैसले लिए जा रहे हैं.

अमिताभ बच्चन ने क्या कहा

अमिताभ बच्चन ने लिखा अपने टम्बलर अकाउंट पर लिखा, "समय गड़बड़ा गया है, इसकी वजह वर्ल्ड कप 2026 है. मैच देखने का समय बहुत अजीब है, जिससे हमारी दिनचर्या उथल-पुथल हो जाती है, लेकिन फिर भी हम मैच देखते हैं, टीमों को चीयर करते हैं और कभी-कभी अफसोस भी जताते हैं."

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि यह बहुत दुख की बात है कि किसी के लिए कुछ और किसी टीम के लिए अलग फैसले लिए जा रहे हैं. इसके अलावा अमिताभ ने उन टीमों की तारीफ की, जिन्होंने बड़ी टीमों को टक्कर देते हुए वर्ल्ड कप में लंबा सफर तय किया. इनमें से मोरक्को एक रही, जो ऐसा पहला अफ्रीकी देश बना, जिसने लगातार 2 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाई हो.

IPL की तरह

इस सदी के महानायक ने फीफा वर्ल्ड कप की तुलना IPL से भी की. उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे खिलाड़ी कभी ना कभी किसी लीग या चैंपियनशिप में एक ही टीम के लिए खेले होंगे, मगर यह बहुत अलग परिस्थिति है. जैसे IPL फ्रेंचाइजी के लिए देसी और विदेशी खिलाड़ी एक टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट में वे एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं. अमिताभ ने खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि दोस्ती-यारी को भुलाते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देना मुश्किल होता है.

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