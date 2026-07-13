ये थे दुनिया के सबसे अमीर राजा, दौलत जानकर उड़ जाएंगे होश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom माली के 14वीं सदी के सम्राट मनसा मूसा थे सबसे धनी शासक।

मुगल सम्राट अकबर ने दुनिया की 25% आर्थिक शक्ति को संभाला।

हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान 20वीं सदी के सबसे धनी निजाम।

थाईलैंड के वर्तमान राजा वजिरालौंगकोर्न भी आज के सबसे अमीर शासक।

Richest Kings In History: इतिहास ने कई शक्तिशाली सम्राटों को देखा है. लेकिन सिर्फ कुछ ने ही इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति जमा की जो आज भी अकल्पनीय है. बड़े सोने के भंडार और समृद्ध व्यापार रास्तों को कंट्रोल करने से लेकर संसाधन संपन्न साम्राज्यों पर राज करने तक इन शासकों ने कई आधुनिक अरबपतियों की संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति कमाई थी. उनमें सबसे अमीर माली साम्राज्य के मनसा मूसा थे.

मनसा मूसा की संपत्ति

14वीं शताब्दी में माली साम्राज्य पर राज करने वाले मनसा मूसा को अब तक का सबसे अमीर राजा माना जाता है. उस समय माली दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में से एक था. साथ ही यह नमक व्यापार रास्तों को भी कंट्रोल करता था. 1324 में मक्का की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान मनसा मूसा ने कथित तौर पर 60000 से ज्यादा परिचारकों और सैनिकों के साथ यात्रा की. उनके साथ कई टन सोना ले जाने वाले ऊंट भी थे. ऐसा कहा जाता है कि उसने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान इतना सोना बांटा कि इससे स्थानीय बाजार बाधित हो गए और बाद के सालों में इन्फ्लेशन में योगदान हुआ. आज उनकी अनुमानित संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से 415 बिलियन डॉलर के बीच आंकी जाती है.

अकबर की दौलत

मुगल सम्राट अकबर ने अपने युग के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक को संभाला था. इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य ने दुनिया के आर्थिक उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा लिया. इससे यह इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया. रिपोर्ट से पता चलता है कि अकबर के अधीन साम्राज्य में आज के आंकड़ों पर लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति नियंत्रित थी.

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मीर उस्मान अली खान

हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान को 20वीं सदी के सबसे अमीर राजाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है. उनकी अनुमानित संपत्ति 236 बिलियन डॉलर से 250 बिलियन डॉलर के बीच थी. उनके पास काफी बड़ा खजाना था जिसमें मशहूर जैकब डायमंड भी शामिल था. ऐसा कहा जाता है कि उनके महल में यह इतना आम था कि वह इसे पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करते थे.

थाईलैंड के राजा की दौलत

थाईलैंड के राजा महा वजिरालौंगकोर्न आज दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक हैं. उनकी अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 30 बिलियन डॉलर से 43 बिलियन डॉलर तक है. उनकी ज्यादातर संपत्ति रियल एस्टेट होल्डिंग्स और सियाम सीमेंट ग्रुप और सियाम कमर्शियल बैंक सहित कई बड़ी थाई कंपनियों में बड़े निवेश से आती है.

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