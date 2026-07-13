INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRichest Kings In History: ये थे दुनिया के सबसे अमीर राजा, दौलत जानकर उड़ जाएंगे होश

Richest Kings In History: ये थे दुनिया के सबसे अमीर राजा, दौलत जानकर उड़ जाएंगे होश

Richest Kings In History: इतिहास में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिनकी दौलत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. आइए जानते हैं कि कौन सा राजा सबसे अमीर था.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 13 Jul 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • माली के 14वीं सदी के सम्राट मनसा मूसा थे सबसे धनी शासक।
  • मुगल सम्राट अकबर ने दुनिया की 25% आर्थिक शक्ति को संभाला।
  • हैदराबाद के मीर उस्मान अली खान 20वीं सदी के सबसे धनी निजाम।
  • थाईलैंड के वर्तमान राजा वजिरालौंगकोर्न भी आज के सबसे अमीर शासक।

Richest Kings In History: इतिहास ने कई शक्तिशाली सम्राटों को देखा है. लेकिन सिर्फ कुछ ने ही इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति जमा की जो आज भी अकल्पनीय है. बड़े सोने के भंडार और समृद्ध व्यापार रास्तों को कंट्रोल करने से लेकर संसाधन संपन्न साम्राज्यों पर राज करने तक इन शासकों ने कई आधुनिक अरबपतियों की संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति कमाई थी.  उनमें सबसे अमीर माली साम्राज्य के मनसा मूसा थे. 

मनसा मूसा की संपत्ति 

14वीं शताब्दी में माली साम्राज्य पर राज करने वाले मनसा मूसा को अब तक का सबसे अमीर राजा माना जाता है. उस समय माली दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादकों में से एक था. साथ ही यह नमक व्यापार रास्तों को भी कंट्रोल करता था. 1324 में मक्का की अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान मनसा मूसा ने कथित तौर पर 60000 से ज्यादा परिचारकों और सैनिकों के साथ यात्रा की. उनके साथ कई टन सोना ले जाने वाले ऊंट भी थे. ऐसा कहा जाता है कि उसने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान इतना सोना बांटा कि इससे स्थानीय बाजार बाधित हो गए और बाद के सालों में इन्फ्लेशन में योगदान हुआ. आज उनकी अनुमानित संपत्ति 400 बिलियन डॉलर से 415 बिलियन डॉलर के बीच आंकी जाती है.

अकबर की दौलत 

मुगल सम्राट अकबर ने अपने युग के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में से एक को संभाला था. इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य ने दुनिया के आर्थिक उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा लिया. इससे यह इतिहास की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया. रिपोर्ट से पता चलता है कि अकबर के अधीन साम्राज्य में आज के आंकड़ों पर लगभग 21 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति नियंत्रित थी. 

यह भी पढ़ेंः पैसे निकालने पर 4-5 सेकंड तक क्यों रुक जाता है ATM? हैरान कर देगी यह वजह

मीर उस्मान अली खान 

हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान को 20वीं सदी के सबसे अमीर राजाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है. उनकी अनुमानित संपत्ति 236 बिलियन डॉलर से 250 बिलियन डॉलर के बीच थी. उनके पास काफी बड़ा खजाना था जिसमें मशहूर जैकब डायमंड भी शामिल था. ऐसा कहा जाता है कि उनके महल में यह इतना आम था कि वह इसे पेपर वेट के रूप में इस्तेमाल करते थे.

थाईलैंड के राजा की दौलत 

थाईलैंड के राजा महा वजिरालौंगकोर्न आज दुनिया के सबसे अमीर राजाओं में से एक हैं. उनकी अनुमानित व्यक्तिगत संपत्ति 30 बिलियन डॉलर से 43 बिलियन डॉलर तक है. उनकी ज्यादातर संपत्ति रियल एस्टेट होल्डिंग्स और सियाम सीमेंट ग्रुप और सियाम कमर्शियल बैंक सहित कई बड़ी थाई कंपनियों में बड़े निवेश से आती है.

यह भी पढ़ेंः अब लैब में बनेगी जिंदगी... क्या है वैज्ञानिकों का आर्टिफिशियल लाइफ मिशन, जानें इसका फायदा

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 13 Jul 2026 07:41 PM (IST)
Tags :
Richest Kings In History Mansa Musa Wealth Akbar Empire Wealth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Richest Kings In History: ये थे दुनिया के सबसे अमीर राजा, दौलत जानकर उड़ जाएंगे होश
ये थे दुनिया के सबसे अमीर राजा, दौलत जानकर उड़ जाएंगे होश
जनरल नॉलेज
ATM Cash Withdrawal: पैसे निकालने पर 4-5 सेकंड तक क्यों रुक जाता है ATM? हैरान कर देगी यह वजह
पैसे निकालने पर 4-5 सेकंड तक क्यों रुक जाता है ATM? हैरान कर देगी यह वजह
जनरल नॉलेज
Iran America War: ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम, कितना मुश्किल है अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचना?
ईरान की हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम, कितना मुश्किल है अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचना?
जनरल नॉलेज
Artificial Life: अब लैब में बनेगी जिंदगी... क्या है वैज्ञानिकों का आर्टिफिशियल लाइफ मिशन, जानें इसका फायदा
अब लैब में बनेगी जिंदगी... क्या है वैज्ञानिकों का आर्टिफिशियल लाइफ मिशन, जानें इसका फायदा
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-US Trade Deal: क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
क्या भारत ने यूएस के साथ जल्दबाजी में डील से किया इनकार? दावे पर आया पीयूष गोयल का जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
IB ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
आईपीएल 2026
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
कोच को हटाया, अब इन 5 खिलाड़ियों को भी रिलीज कर सकती है CSK; देखें लिस्ट में कौन-कौन शामिल
बॉलीवुड
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
सलमान खान का नया काउबॉय लुक हुआ वायरल, पेंडेंट ने खींचा सबका ध्यान, फैंस बोले- टशन में रहते हैं
विश्व
क्या अब छिड़ने वाला है विश्व युद्ध? US के साथ ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना ‘डूम्सडे’ प्लेन
क्या अब छिड़ेगा विश्व युद्ध? US-ईरान के बढ़ते तनाव के बीच रूस ने तेहरान भेजा अपना डूम्सडे प्लेन
इंडिया
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नागालैंड में बड़ा धमाका! असम राइफल्स के काफिले के पास IED ब्लास्ट, एक जवान शहीद, 4 घायल
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
51 की उम्र में शादी की खबरों पर Terence Lewis ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने अपने काम से शादी की है
ENT LIVE
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja के साथ करेंगी शुरुआत
ENT LIVE
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
Sunita Ahuja करेंगी बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग आएंगी नजर
ENT LIVE
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
Evil Dead Burn के डरावने सीन देख उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Sakshi ने खोले Amit Bhadana के मजेदार राज
Embed widget