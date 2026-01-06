हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हाथ तापने वाले हीटर में दीदी ने सेंक दी लिट्टी, यूजर्स बोले- इसके घर का मीटर चेक कराओ; देखें वीडियो

हाथ तापने वाले हीटर में दीदी ने सेंक दी लिट्टी, यूजर्स बोले- इसके घर का मीटर चेक कराओ; देखें वीडियो

यह वायरल वीडियो बिहार के छपरा जिले से जुड़ा बताया जा रहा है. वीडियो में एक महिला ने सर्दी से बचने के लिए यूज होने वाले हाथ तापने वाले हीटर का ऐसा यूज किया.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Jan 2026 01:29 PM (IST)
आजकल सोशल मीडिया पर रोज कोई न कोई मजेदार या हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल होता रहता है. कभी लोग अजीब जुगाड़ करते दिखते हैं, तो कभी रोजमर्रा की चीजों को अनोखे तरीके से यूज करते नजर आते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी.

यह वायरल वीडियो बिहार के छपरा जिले से जुड़ा बताया जा रहा है. वीडियो में एक महिला ने सर्दी से बचने के लिए यूज होने वाले हाथ तापने वाले हीटर का ऐसा यूज किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने घर के अंदर लिट्टी बना रही हैं. लेकिन खास बात यह है कि वह लिट्टी को गैस, चूल्हा या तंदूर पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिक हीटर पर सेंक रही हैं.

महिला हीटर के सामने लिट्टी रखती हैं और धीरे-धीरे उसे सेंकती हैं. कुछ देर बाद वह दिखाती हैं कि लिट्टी अच्छी तरह से पक चुकी है. इसके बाद वह लिट्टी को खाकर भी दिखाती हैं और बताती हैं कि लिट्टी टेस्ट में भी बढ़िया बनी है. इस तरह एक हीटर से दो काम किए गए. पहला हाथ भी ताप लिए और दूसरा लिट्टी भी सेंक ली.  यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. 

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर कमेंट किए. किसी ने इसे देसी जुगाड़ कहा तो किसी ने इसे बिजली का गलत यूज बताया. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा इसके घर का बिजली मीटर जरूर चेक कराओ. वहीं एक यूजर ने लिखा कि अब हीटर से खाना भी बनने लगा. कई यूजर ने कहा कि गरीबी नहीं, जुगाड़ बोलते हैं इसे. कुछ यूजर बोलें भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि इस तरह हीटर पर खाना बनाना खतरनाक हो सकता है. 

Published at : 06 Jan 2026 01:29 PM (IST)
