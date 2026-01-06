एक्सप्लोरर
Best Chaat in Delhi: चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट
Famous Chaat Shops in Delhi: चाट को उत्तर भारत में काफी पसंद किया जाता है, इसको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है. चलिए आपको दिल्ली के फेमस दुकान के बारे में बताते हैं.
दिल्ली एनसीआर में चाट खाने की बात हो और विकल्प कम पड़ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता. यहां कई ऐसे ठिकाने हैं जो सिर्फ एक या दो आइटम में ही माहिर हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं. पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर साउथ और सेंट्रल दिल्ली तक, ये जगहें चाट प्रेमियों के लिए खास हैं.
1/6
2/6
Published at : 06 Jan 2026 12:30 PM (IST)
फूड
7 Photos
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
फूड
6 Photos
नए साल में पार्टी करनी है तो ऐसे करें तैयारी, देखें घर पर बनने वाली 5 आसान पार्टी रेसिपी
फूड
6 Photos
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जोड़ें टेस्ट और सेहत, ट्राय करें ब्रेकफास्ट में पीनट बटर-बनाना सैंडविच
फूड
6 Photos
घर पर बेटी का है बर्थ डे? ऐसे सजवाएं अपनी प्यारी बिटिया का केक, यहां देखें यूनीक आइडिया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में निकिता के मर्डर के बाद एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके खाते से निकाले लाखों, फिर भरी उड़ान, बहन का खुलासा
बिहार
भारत नहीं, इस देश की मिलिट्री का हिस्सा बनेंगे लालू यादव के नाती, रोहिणा आचार्य ने किया इमोशनल पोस्ट
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion