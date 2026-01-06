हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Best Chaat in Delhi: चाट के शौकीन गलती से भी मिस न करें ये 5 पॉइंट्स, दिल्ली-एनसीआर में हैं बेहद हिट

Famous Chaat Shops in Delhi: चाट को उत्तर भारत में काफी पसंद किया जाता है, इसको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है. चलिए आपको दिल्ली के फेमस दुकान के बारे में बताते हैं.

By : सोनम  | Updated at : 06 Jan 2026 12:31 PM (IST)
दिल्ली एनसीआर में चाट खाने की बात हो और विकल्प कम पड़ जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता. यहां कई ऐसे ठिकाने हैं जो सिर्फ एक या दो आइटम में ही माहिर हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं. पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर साउथ और सेंट्रल दिल्ली तक, ये जगहें चाट प्रेमियों के लिए खास हैं.

Natraj Dahi Bhalla Corner साल 1940 से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. यहां मेन्यू बहुत छोटा है, लेकिन स्वाद लाजवाब. नरम दही भल्ले, मीठी-खट्टी चटनियों और मलाईदार दही के साथ परोसे जाते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं.
साउथ दिल्ली में Prince Chaat Corner अपनी साफ-सुथरी चाट और अनोखे स्वाद के लिए मशहूर है. यहां की पालक पत्ता चाट कुरकुरी होती है और हर बाइट में अलग टेक्सचर का मजा देती है, जिस वजह से यहां हमेशा भीड़ रहती है.
Published at : 06 Jan 2026 12:30 PM (IST)
Best Chaat In Delhi Famous Chaat Shops In Delhi NCR Delhi Street Food Chaat

