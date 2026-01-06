Natraj Dahi Bhalla Corner साल 1940 से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. यहां मेन्यू बहुत छोटा है, लेकिन स्वाद लाजवाब. नरम दही भल्ले, मीठी-खट्टी चटनियों और मलाईदार दही के साथ परोसे जाते हैं, जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं.