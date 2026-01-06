अगर पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ती है तो इसका सबसे सीधा असर यह होगा कि दिन छोटे हो जाएंगे. हर दिन कुछ मिली सेकंड कम होने से समय के साथ यह अंतर बढ़ जाएगा. एटॉमिक घड़ियां जो ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड तय करती है काफी ज्यादा सटीकता पर आधारित होती हैं. लगातार तेजी से घूमने की वजह से वैज्ञानिकों को नेगेटिव लिप सेकंड शुरू करना होगा. इसमें पृथ्वी के तेजी से घूमने से मेल खाने के लिए आधिकारिक समय से एक सेकंड हटा दिया जाएगा.