Earth Rotation: क्या पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बढ़ सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होंगे परिणाम?

Earth Rotation: क्या पृथ्वी के घूमने की रफ्तार बढ़ सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होंगे परिणाम?

Earth Rotation: अगर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाए तो इसका परिणाम काफी खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या असर पड़ेगा?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jan 2026 08:26 AM (IST)
Earth Rotation: अगर पृथ्वी के घूमने की रफ्तार काफी ज्यादा तेज हो जाए तो इसका परिणाम काफी खतरनाक हो सकता है. आइए जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या असर पड़ेगा?

Earth Rotation: इंसानी इतिहास के ज्यादातर समय में पृथ्वी का घूमना काफी ज्यादा स्थिर और अनुमानित माना जाता था. लेकिन नई वैज्ञानिक खोजों से ऐसा पता चलता है कि यह धारणा अब पूरी तरह से सच नहीं है. असल में पृथ्वी ने पहले ही थोड़ा तेजी से घूमना शुरू कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर यह रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाए तो इसका क्या परिणाम हो सकता है.

अगर पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ती है तो इसका सबसे सीधा असर यह होगा कि दिन छोटे हो जाएंगे. हर दिन कुछ मिली सेकंड कम होने से समय के साथ यह अंतर बढ़ जाएगा. एटॉमिक घड़ियां जो ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड तय करती है काफी ज्यादा सटीकता पर आधारित होती हैं. लगातार तेजी से घूमने की वजह से वैज्ञानिकों को नेगेटिव लिप सेकंड शुरू करना होगा. इसमें पृथ्वी के तेजी से घूमने से मेल खाने के लिए आधिकारिक समय से एक सेकंड हटा दिया जाएगा.
अगर पृथ्वी की घूमने की गति बढ़ती है तो इसका सबसे सीधा असर यह होगा कि दिन छोटे हो जाएंगे. हर दिन कुछ मिली सेकंड कम होने से समय के साथ यह अंतर बढ़ जाएगा. एटॉमिक घड़ियां जो ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड तय करती है काफी ज्यादा सटीकता पर आधारित होती हैं. लगातार तेजी से घूमने की वजह से वैज्ञानिकों को नेगेटिव लिप सेकंड शुरू करना होगा. इसमें पृथ्वी के तेजी से घूमने से मेल खाने के लिए आधिकारिक समय से एक सेकंड हटा दिया जाएगा.
आधुनिक टेक्नोलॉजी समय के अंतर के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील है. जीपीएस नेवीगेशन, सैटलाइट कम्युनिकेशन, स्टॉक एक्सचेंज, पावर ग्रिड और इंटरनेट जैसे सिस्टम सेकंड के कुछ हिस्सों तक सटीक सिंक्रोनाइज्ड घड़ियों पर निर्भर होते हैं. पृथ्वी के घूमने और एटॉमिक टाइम के बीच बेमेल की वजह से नेविगेशन में गड़बड़ी, डेटा लॉस, नेटवर्क में दिक्कत और फाइनेंशियल सिस्टम में रुकावट पैदा हो सकती है.
आधुनिक टेक्नोलॉजी समय के अंतर के प्रति काफी ज्यादा संवेदनशील है. जीपीएस नेवीगेशन, सैटलाइट कम्युनिकेशन, स्टॉक एक्सचेंज, पावर ग्रिड और इंटरनेट जैसे सिस्टम सेकंड के कुछ हिस्सों तक सटीक सिंक्रोनाइज्ड घड़ियों पर निर्भर होते हैं. पृथ्वी के घूमने और एटॉमिक टाइम के बीच बेमेल की वजह से नेविगेशन में गड़बड़ी, डेटा लॉस, नेटवर्क में दिक्कत और फाइनेंशियल सिस्टम में रुकावट पैदा हो सकती है.
Published at : 06 Jan 2026 08:26 AM (IST)
