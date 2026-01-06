नीना गुप्ता का करियर लंबा और शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 80 के दशक में तथाकथित पैरेलल सिनेमा में काम किया. 90 के दशक में केबल टीवी की ऊंचाइयों को छुआ और 21वीं सदी में कमर्शियल फिल्मों में सफलता का स्वाद चखा. लेकिन अभिनेत्री को लगता है कि वह और भी बहुत कुछ कर सकती थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में, नीना ने अफसोस जताया कि अपने गोलडन दौर में उन्हें कभी भी कमर्शियल हिंदी फिल्मों में लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिला.

नीना गुप्ता अपने करियर के सफर पर

ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बात करते हुए नीना ने अपने करियर पर बात करते हुए कहा, “मैं अक्सर सोचती हूं कि आज की कई हीरोइनों की तुलना में मैं बेहतर काम कर सकती थी और दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत हो सकती थी. ये आइडिया आते तो हैं, लेकिन इसका क्या फायदा?” जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने चीजों को किस तरह से संभाला, तो वेटरेन एक्ट्रेस ने आगे कहा, “यह मेरी गलती थी क्योंकि मुझमें हमेशा पेशंस नहीं था. मैं गलत चीजों की तलाश में रहती थी. ज्यादातर समय मेरा आत्मविश्वास कम रहता था, और मुझे लगता है कि इन कारणों ने मेरी तरक्की में बाधा डाली. मुझे एहसास हुआ कि यह इंडस्ट्री एक बिजनेस है. इसमें भावनाओं का कोई लेना-देना नहीं है. मैं इसके नियम या खेल को नहीं समझ पाई.”

नीना गुप्ता का अब तक का फिल्मी सफर

नीना ने 1980 के दशक की शुरुआत में गांधी और जाने भी दो यारों जैसी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की, इसके बाद उन्होंने साथ साथ जैसी आर्टहाउस कॉमेडी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी किए. मिर्ज़ा ग़ालिब और सांस जैसे मशहूर टीवी शो में प्रमुख भूमिकाएं निभाने के बाद, 2018 में उनकी स्लीपर हिट बधाई हो से उनके करियर को एक नई दिशा मिली.

हाल ही में उन्हें तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी में देखा गया था. अब वह वध 2 में नजर आएंगी, जिसमें वह संजय मिश्रा के साथ फिर से काम कर रही हैं. यह फिल्म 6 फरवरी को रिलीज हो रही है.