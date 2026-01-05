हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?

रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?

वेनेजुएला के तेल निर्यात में अमेरिका के कदमों के बाद बड़ी गिरावट आई है, खासकर चीन की दिशा में. इसका असर रूस और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है.

By : निधि पाल  | Updated at : 05 Jan 2026 05:38 PM (IST)
वेनेजुएला के तेल निर्यात में अमेरिका के कदमों के बाद बड़ी गिरावट आई है, खासकर चीन की दिशा में. इसका असर रूस और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है.

जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया, तो दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल ग्राहक रूस और चीन पर असर पड़ा है. वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार और उसका निर्यात इन देशों के लिए लंबे समय से आसान ऊर्जा का स्रोत रहा है. अब अमेरिका के सैन्य और आर्थिक फैसलों से ये तेल सप्लाई कैसे बदल सकती है? और इसका असर रूस, चीन और वैश्विक बाजार पर कितना होगा. आइए इसकी पूरी तस्वीर देखते हैं.

1/7
पिछले कुछ सालों में अमेरिका की सख्त प्रतिबंध नीति के बीच वेनेजुएला ने अपनी तेल सप्लाई पूरी तरह से बदल दी थी. पारंपरिक रूप से अमेरिका कई दशकों तक वेनेजुएला का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है, लेकिन 2019 के बाद अमेरिका-वेनेजुएला तेल व्यापार लगभग रुक सा गया था.
पिछले कुछ सालों में अमेरिका की सख्त प्रतिबंध नीति के बीच वेनेजुएला ने अपनी तेल सप्लाई पूरी तरह से बदल दी थी. पारंपरिक रूप से अमेरिका कई दशकों तक वेनेजुएला का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है, लेकिन 2019 के बाद अमेरिका-वेनेजुएला तेल व्यापार लगभग रुक सा गया था.
2/7
इस वजह से चीन वेनेजुएला का प्रमुख तेल ग्राहक बन गया था. एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में वेनेजुएला रोजाना करीब 613,000 बैरल कच्चा तेल चीन को भेज रहा था, जो वहां का सबसे बड़ा निर्यात पथ था.
इस वजह से चीन वेनेजुएला का प्रमुख तेल ग्राहक बन गया था. एक रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में वेनेजुएला रोजाना करीब 613,000 बैरल कच्चा तेल चीन को भेज रहा था, जो वहां का सबसे बड़ा निर्यात पथ था.
Published at : 05 Jan 2026 05:38 PM (IST)
Venezuela CHINA Venezuela Oil Exports China Venezuela

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

