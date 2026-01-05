रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?

पिछले कुछ सालों में अमेरिका की सख्त प्रतिबंध नीति के बीच वेनेजुएला ने अपनी तेल सप्लाई पूरी तरह से बदल दी थी. पारंपरिक रूप से अमेरिका कई दशकों तक वेनेजुएला का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है, लेकिन 2019 के बाद अमेरिका-वेनेजुएला तेल व्यापार लगभग रुक सा गया था.