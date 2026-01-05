एक्सप्लोरर
रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?
वेनेजुएला के तेल निर्यात में अमेरिका के कदमों के बाद बड़ी गिरावट आई है, खासकर चीन की दिशा में. इसका असर रूस और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखने लगा है.
जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया, तो दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल ग्राहक रूस और चीन पर असर पड़ा है. वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार और उसका निर्यात इन देशों के लिए लंबे समय से आसान ऊर्जा का स्रोत रहा है. अब अमेरिका के सैन्य और आर्थिक फैसलों से ये तेल सप्लाई कैसे बदल सकती है? और इसका असर रूस, चीन और वैश्विक बाजार पर कितना होगा. आइए इसकी पूरी तस्वीर देखते हैं.
1/7
2/7
Published at : 05 Jan 2026 05:38 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
जनरल नॉलेज
6 Photos
आसमान में कैसे बनती हैं ऑरोरा लाइट्स, क्या भारत में भी देखने को मिल सकता है यह नजारा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
जनरल नॉलेज
7 Photos
दक्षिण भारत में दिन में और उत्तर भारत में रात में क्यों होती हैं शादियां, क्या है इसकी वजह?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'इतिहास बताएगा गद्दार कौन था, मां कसम...', वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन पर भड़के मादुरो के बेटे
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति