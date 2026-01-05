हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLitton Das: भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति

Litton Das: भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति

Litton Das: हाल ही में बांग्लादेश ने लिटन दास को अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी पत्नी के बारे में जो भगवान कृष्ण की भक्त हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 05 Jan 2026 04:33 PM (IST)
Litton Das: हाल ही में बांग्लादेश ने लिटन दास को अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी पत्नी के बारे में जो भगवान कृष्ण की भक्त हैं.

Litton Das: बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ लिटन दास को बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. इसी बीच सभी का ध्यान क्रिकेट की रणनीति से हटकर उनके निजी जीवन पर चला गया है. आइए जानते हैं लिटन दास की पत्नी के बारे में जो भगवान कृष्ण की भक्त हैं.

लिटन दास की पत्नी का नाम देवश्री बिस्वास संचिता है. उनके इंस्टाग्राम बायो में भी भगवान श्री कृष्ण की सेविका लिखा हुआ है. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने घर में श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित की है.
लिटन दास की पत्नी का नाम देवश्री बिस्वास संचिता है. उनके इंस्टाग्राम बायो में भी भगवान श्री कृष्ण की सेविका लिखा हुआ है. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपने घर में श्रीकृष्ण की मूर्ति स्थापित की है.
होली और दिवाली से लेकर दशहरा, लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा तक देवश्री बिस्वास संचिता नियमित रूप से सोशल मीडिया पर हिंदू त्योहारों के पल साझा करती रहती हैं.
होली और दिवाली से लेकर दशहरा, लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा तक देवश्री बिस्वास संचिता नियमित रूप से सोशल मीडिया पर हिंदू त्योहारों के पल साझा करती रहती हैं.
Published at : 05 Jan 2026 04:33 PM (IST)
