Litton Das: भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
Litton Das: हाल ही में बांग्लादेश ने लिटन दास को अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया है. इसी बीच आइए जानते हैं उनकी पत्नी के बारे में जो भगवान कृष्ण की भक्त हैं.
Litton Das: बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ लिटन दास को बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. इसी बीच सभी का ध्यान क्रिकेट की रणनीति से हटकर उनके निजी जीवन पर चला गया है. आइए जानते हैं लिटन दास की पत्नी के बारे में जो भगवान कृष्ण की भक्त हैं.
Published at : 05 Jan 2026 04:33 PM (IST)
