एक्सप्लोरर
Fish Sleep: समुद्र में तैरते हुए कैसे सोती है मछली? जानें उनके सोने का अनोखा तरीका
Fish Sleep: मछली हर वक्त समुद्र में तैरती रहती हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि तैरते वक्त मछलियां आखिर सो कैसे पाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब?
Fish Sleep: नींद सिर्फ इंसानों या फिर जमीन पर रहने वाले जानवरों की ही जरूरत नहीं है बल्कि मछलियों को भी इसकी काफी जरूरत होती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि विशाल और खतरनाक समुद्र में आखिर मछलियां कैसे सो पाती हैं. आइए जानते हैं क्या होता है उनके सोने का तरीका.
1/6
2/6
Published at : 06 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Tags :Fish Sleep Ocean Life Sea Animals
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
जनरल नॉलेज
6 Photos
आसमान में कैसे बनती हैं ऑरोरा लाइट्स, क्या भारत में भी देखने को मिल सकता है यह नजारा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे होती है अमेरिकी डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग, भारत में इसके मुकाबले कौन से कमांडो?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
स्पोर्ट्स
कौन हैं शिखर धवन की होने वाली दुल्हन सोफी शाइन? दूसरी शादी को लेकर चर्चा में ‘गब्बर’
विश्व
'हम जगुआर छोड़ देंगे', ट्रंप की धमकी पर कोलंबिया के राष्ट्रपति का जवाब, तिलमिला उठेगा US!
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?
एबीपी लाइव
Opinion