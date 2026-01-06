हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजFish Sleep: समुद्र में तैरते हुए कैसे सोती है मछली? जानें उनके सोने का अनोखा तरीका

Fish Sleep: मछली हर वक्त समुद्र में तैरती रहती हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि तैरते वक्त मछलियां आखिर सो कैसे पाती हैं. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब?

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jan 2026 07:00 AM (IST)
Fish Sleep: नींद सिर्फ इंसानों या फिर जमीन पर रहने वाले जानवरों की ही जरूरत नहीं है बल्कि मछलियों को भी इसकी काफी जरूरत होती है. लेकिन सवाल यह उठता है कि विशाल और खतरनाक समुद्र में आखिर मछलियां कैसे सो पाती हैं. आइए जानते हैं क्या होता है उनके सोने का तरीका.

इंसानों के उलट मछलियां गहरी बेहोशी वाली नींद नहीं सोतीं. इसके बजाय वे एक ऐसी स्थिति में चली जाती हैं जिसे अक्सर एक्टिव रेस्टिंग कहा जाता है. इस दौरान उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, शरीर की हरकतें कम हो जाती हैं और प्रतिक्रिया भी कम हो जाती है. लेकिन वह आंशिक रूप से सतर्क रहती हैं.
शार्क और टूना जैसी कुछ प्रजातियां आराम करते समय भी तैरना बंद नहीं कर सकती. उनके शरीर को ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़ों पर लगातार पानी के बहाव की जरूरत होती है. यह मछलियां धीरे-धीरे और लगातार तैरते हुए सोती हैं.
Published at : 06 Jan 2026 07:00 AM (IST)
