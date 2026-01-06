इंसानों के उलट मछलियां गहरी बेहोशी वाली नींद नहीं सोतीं. इसके बजाय वे एक ऐसी स्थिति में चली जाती हैं जिसे अक्सर एक्टिव रेस्टिंग कहा जाता है. इस दौरान उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, शरीर की हरकतें कम हो जाती हैं और प्रतिक्रिया भी कम हो जाती है. लेकिन वह आंशिक रूप से सतर्क रहती हैं.