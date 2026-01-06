वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा

वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है. दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने डकवर्थ-लुईस नियम के तहत आठ विकेट से जीत दर्ज कर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. नियमित कप्तान आयुष म्हात्रे की गैरमौजूदगी में पहली बार टीम की कमान संभाल रहे वैभव ने अपनी लीडरशिप से सभी को प्रभावित किया.

बारिश से प्रभावित मैच, लेकिन भारत का दबदबा कायम

विलोमूर पार्क में खेले गए इस मुकाबले में मौसम ने कई बार खलल डाला. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम 245 रन पर सिमट गई. जेसन राउल्स ने शानदार 114 रन की पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे सके. उनकी इस पारी की बदौलत मेजबान टीम किसी तरह 200 रन के पार पहुंच पाई. भारत की ओर से किशन कुमार ने नई गेंद से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार विकेट झटके, जबकि आरएस अम्ब्रीश को दो सफलता मिली. इसके अलावा दीपेश देवेन्द्रन, कनिष्क चौहान और खिलन पटेल ने भी एक-एक विकेट लिया.

वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने पलटा मैच

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक शुरुआत दिलाई. उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 68 रन ठोक दिए, जिसमें 10 छक्के और एक चौका शामिल रहा. वैभव ने 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दीं. उनकी इस विस्फोटक पारी ने भारत की जीत की नींव रखी.

वेदांत और अभिज्ञान ने दिलाई आसान जीत

वैभव के आउट होने के बाद वेदांत त्रिवेदी और अभिज्ञान कुंडू ने मोर्चा संभाला और टीम को बिना किसी दबाव के जीत तक पहुंचाया. बारिश के बाद DLS नियम के तहत भारत को 27 ओवर में 174 रन का लक्ष्य मिला. टीम इंडिया ने 23.3 ओवर में ही 176 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया. वेदांत त्रिवेदी (31*) और अभिज्ञान कुंडू (48*) ने नाबाद रहते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया. अभिज्ञान के छक्के के साथ भारत ने मैच खत्म किया.

सीरीज का आखिरी मुकाबला औपचारिकता

भारत यह सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुका है और अब 7 जनवरी को खेला जाने वाला तीसरा वनडे भी जीतकर भारत क्लीन स्वीप करना चाहेगा. वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी और तूफानी बल्लेबाजी ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय अंडर-19 टीम भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है.